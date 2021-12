Nem Juliette e nem Thelminha: Tiago Leifert revela que são seus ex-BBBs favoritos

Discreto quando era apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert surpreendeu os seguidores ao se permitir revelar quem são seus ex-participantes favoritos do reality.

Isso mesmo: agora fora da TV Globo, ele contou quem foram, em sua opinião, os ex-BBBs mais marcantes das últimas edições. Sem titubear, ele listou aqueles que se jogaram na disputa.

“Tem alguns que não ganharam e me marcaram como grandes personagens, a quem eu adorava assistir”, declarou ele para a revista ‘GQ Brasil’.

O apresentador então lista seus favoritos. “O Ilmar no ’17’ era muito bacana. No ’18’, acho que tenho um carinho gigantesco pelo elenco inteiro. Lamento pelo ’19’, pois os grandes jogadores saíram cedo demais. No ’20’, o Prior foi muito importante, assim como o Babu, mas o ’20’ foi o programa das mulheres. No ’21’, o Gil foi muito bom”, revelou ele que não colocou os campeões das últimas edições em sua lista.

Na entrevista, porém, ele afirma que todos os vencedores mereceram levar o prêmio.

ALERTA

Na última semana, o apresentador Tiago Leifert reagiu nas redes sociais após o massacre que sofreu Dynho Alves e Sthe Matos sobre suas participações no reality A Fazenda. Ele pediu que os julgamentos aconteçam somente enquanto os famosos estão dentro da competição.