Neymar compra mansão avaliada em 20 milhões. Veja detalhes do imóvel

Neymar está no Brasil para as festas de fim de ano. A coluna descobriu que nesta quinta-feira (23), jogador buscou as chaves de sua mais nova mansão comprada na badalada Alphaville, área nobre de São Paulo. O craque investiu a bagatela de R$ 20 milhões para adquirir o imóvel.

O terreno possui 1512 metros quadrados de área total, sendo 1880 de área construída. Ao todo, a mansão conta com seis suítes, dormitório de empregada, adega climatizada, cozinha gourmet, piscina aquecida, quadra de squash, elevador panorâmico, home office e e vaga para, pasmem, 20 carros na garagem.

O imóvel ainda é totalmente automatizado com sistemas de áudio, vídeo, iluminação, aquecimento da piscina, persianas e câmeras de segurança. E para comemorar a nova compra, Neymar vai passar o Natal com a família já na casa nova. O evento será para cerca de 60 pessoas.



Veja o vídeo com detalhes da nova mansão do Neymar abaixo: