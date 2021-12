Nicole Bahls é diagnosticada com Covid: “Contaminei 6 primos sem saber”

Nicole também mostrou diversas caixas de remédio sobre a mesa em que gravou o vídeo e apareceu se hidratando com isotônico. “Estou com uma dor no corpo, apesar de já ter tomado duas vacinas. Então parece que os sintomas estão bem menores”, detalhou.

“Fui diagnosticada com Covid. Vou passar o Réveillon isolada em casa, mas graças a Deus está tudo bem, estou viva. Passei o Natal com minha família e acabei contaminando mais seis primos sem saber. Achei que era gripe. Fiz o teste de Covid depois que eu não tava sentindo nem gosto nem cheiro. Deu positivo”, contou.

Nicole Bahls, de 36 anos, está com Covid-19. A modelo revelou o diagnóstico nesta quarta-feira (30) por meio de seus stories do Instagram e disse que contaminou mais seis primos achando que estava apenas com uma gripe comum.

