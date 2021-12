Nicole Bahls não quer compromisso: “Se tiver alguém, beijo na boca”

Nicole Bahls garante que ainda não beijou ninguém após terminar o casamento com Marcelo Bimbi, mas quer aproveitar a vida de solteira. A influenciadora e modelo está na ‘Farofa da Gkay’ e comentou sobre a vida de solteira.

“Já saí algumas vezes solteira, mas ainda não beijei na boca. Mas hoje estou animada. Se tiver alguém legal hoje, eu beijo”, disse para a coluna de Leo Dias no Metrópoles.

Apesar de estar empolgada com a vida de solteira, Nicole disse que não quer compromisso. “Quero passar o Carnaval solteira. Estou muito focada em trabalho. Vou ser musa do Camarote Mar na Sapucaí e quero me dedicar a isso e outros projetos profissionais”, disse.

Nicole também comentou que não desistiu de procurar um amor e de ser mãe. “Não desisti. Sigo acreditando no amor. Eu vou encontrar alguém e vou envelhecer junto com ele”, concluiu.

Separação de Marcelo Bimbi

Após três anos de casamento a relação entre Nicole e Marcelo acabou em julho de 2021. A modelo disse para a Quem que o relacionamento terminou por desgaste natural. “Não temos que aceitar ficar sofrendo. Temos que lembrar o que não foi bom. Fica mais fácil (…) Livramento”, comentou.

Segundo Nicole, a relação acabou em uma viagem dele para o Acre. “Não aconteceu nada. Foi só desgaste natural de um relacionamento e fomos deixando de nos falar, de conversar e já estamos 20 dias sem nos falarmos. Marcelo foi para o Acre trabalhar e acabamos nos afastando”, conta.

Nicole admitiu que estava triste, mas com o coração mais leve nos últimos dias “São 20 dias já e dói bem menos”, assume. Ela também fez questão de elogiar o ex. “Ele foi um marido muito bom para mim. Sempre me tratou muito bem, mas chegou ao fim. Eu desejo só coisas boas para o Marcelo”, disse.