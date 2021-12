O Boticário realiza confraternização no Atelier das Gostosuras; confira

Para celebrar mais um ano de sucesso e de gratidão pela superação dos desafios impostos pela pandemia de COVID-19, o Time de Relações Públicas do Boticário no Acre reuniu colunistas, jornalistas e influenciadores no Atelier das Gostosuras, no dia 22.

Na ocasião, em nome do franqueado Rafael Figueiredo, os convidados receberam os kits de Natal do Boticário e cartinhas de agradecimento pela parceria durante todo o ano, especialmente nos momentos mais críticos da pandemia, em que não mediram esforços para divulgar as ações sociais realizadas pela marca. A noite foi muito agradável e alegre, recheada de delícias e dos famosos doces da casa. Vejam quem este por lá!

Os 15 anos da Aninha

Para celebrar os seus 15 anos de idade, a estudante e jogadora de vôlei Ana Francisca Marques, a Aninha, escolheu um torneio de vôlei com os amigos na AABB e uma festa temática sobre os livros de sua escritora favorita, Holly Black, dia 19 de dezembro, no restaurante Pão de Queijo. A festa foi organizada pelos seus pais, Francisco e Valéria Marques, com buffet idealizado pela chef Denise Borges e decoração assinada por Socorro Macowski. Suas irmãs, Andressa e Beatrice, a sobrinha Letícia, o cunhado Diego Benício e a segunda mãe Rita, vieram da Paraíba para os momentos de comemoração. Vejam alguns dos melhores momentos!

Projetos de iluminação na Iluminare

Com muitas opções para projetos de iluminação residenciais e comerciais, a empresa Iluminare oferece produtos inovadores e de excelência, com design exclusivo, como luminárias, abajures, arandelas, lustres, pendentes, spots, trilhos, entre outros. O empreendimento está instalado na rua Antônio da Rocha Viana, número 1.497, ao lado do jornal A Gazeta e rádio Líder Gazeta FM. Informações: (68) 9238-0830.

Gleici e Naclara em Paris

A acreana Gleici Damasceno e a carioca Ana Clara, que se conheceram no BBB-18, estão de férias em Paris-França realizando o sonho que tinham de fazerem uma viagem internacional juntas, segundo declararam em suas redes sociais. Elas estão se divertindo na Cidade Luz e compartilhando todos os momentos com os seus seguidores.

Gêmeos acreanos na festa de Carlinhos Maia

Os gêmeos acreanos Lucas e Marcel Blazute, que ficaram famosos por terem participado do reality The Circle, foram convidados para a festa “Natal da Vila”, realizado pelo influenciador Carlinhos Maia, em Penedo, Alagoas. O evento contou com a participação de centenas de famosos vindos de todas as regiões do país, como Thaynara OG, GKay, Deolane Bezerra, Gil do Vigor, Belo, Gracyanne Barbosa e Ludmilla.

The Voice Brasil

Parabéns ao cruzeirense Gustavo Matias pela linda trajetória que fez no programa The Voice Brasil, onde representou o Acre com um brilho muito especial. O artista não ganhou o prêmio, mas conquistou o Brasil com o seu canto lírico e com o seu talento.

Aclamação do Mister Acre 2022

Representando a promoter e franqueada do concurso Mister Acre Universo, Meyre Manaus, que está em São Paulo-SP, o Mister Acre 2018 Wendeson Alves e a Miss Acre 2018 Thais Braga apresentaram o novo representante da beleza masculina acreana, em uma coletiva para a imprensa realizada na loja Iris Tavares, no dia 21.

O Mister Acre Universo 2022 é Thiago Barros, um belo moreno formado em Letras Inglês, professor de Inglês, comissário de voo e poliglota (fala fluente inglês e espanhol). As fotos são de Victor Machado.

B-Day do Sílvio Martinello

Para celebrar o aniversário do jornalista, escritor e imortal da Academia Acreana de Letras Sílvio Martinello, a sua esposa Ivete Martinello, filhos, netos, genros e nora se reuniram no dia 21 para um jantar caprichado, em sua residência. Ele merece!

88 anos

O aniversariante do dia 24, Clóvis Alves de Souza, ganhou uma festa em celebração aos seus 88 anos de vida, com a presença de familiares. Todos os anos a comemoração para a família é dupla, na noite do Natal. Parabéns, pai!

Looks infantis para o final de ano

Já decidiu com qual roupinha seus filhos irão entrar em 2022? Não perde tempo! Confere a nova coleção que chegou na loja Vitória Régia Baby Kids, para os meninos e as meninas. Hoje nós vamos mostrar esses dois looks femininos da marca Petit Cherie. Gostou? Para ver esse e outros looks acesse a página no Instagram @vitoriaregiababykids. Informações pelo telefone (68) 99202-4435.

Hora de atualizar os graus dos óculos

Final de ano é sempre o momento certo para fazer aquele check-up de saúde, incluindo a revisão no oftalmologista, para atualizar os graus dos óculos, né mesmo?! Não perde tempo e nem os preços especiais da Ótica Moderna, nessa virada de ano, que está oferecendo cada modelo mais lindo que o outro. A loja fica localizada na rua Epaminondas Jácome, 3.168, no centro da cidade. O telefone é (68) 99979-3535 e 3223-0093. Para saber das novidades siga o Instagram @oticamodernaa.

Match Operação Verão protege e restaura imediatamente os cabelos dos danos causados pela estação mais quente do ano

O início da época mais quente do ano está se aproximando, e com ela os cuidados com o cabelo aumentam, pois os cabelos ficam mais expostos ao sol, água, mar, cloro e poluição do ambiente, o que influencia na saúde e aparência dos fios. Pensando nisso, O Boticário traz a linha Match Operação Verão, que foi especialmente desenvolvida para atender aos cuidados e às atenções que os fios precisam nesta estação.

Com antioxidantes e proteção UV, os produtos de Match Operação Verão reparam imediatamente os danos causados pelo sol, sal e cloro, repõem os nutrientes perdidos e deixam o cabelo macio, hidratado e com brilho. Os antioxidantes protegem contra os danos oxidativos que a exposição solar causa, devolvendo o aspecto saudável aos fios, enquanto a proteção UV forma um escudo nos cabelos contra os raios solares, protegendo-os contra danos externos.

Produtos da linha Match

A linha é composta por shampoo sem sal, condicionador, máscara reparadora, leave in – com cinco níveis de proteção: calor, UV, sal, cloro e frizz, além de evitar a formação de nós – e spray texturizador com efeito “praia”, que forma uma película protetora contra a umidade e evita o frizz, enquanto promove um efeito de ondas naturais nos fios, deixando-os a cara da estação.

Os produtos da linha são veganos e possuem fragrância da família olfativa Floriental Frutal, trazendo o equilíbrio perfeito entre o frescor e o doce com uma cremosidade no fundo extremamente confortável e indulgente.

Grupo Boticário desenvolve Centro de Pesquisa do Olfato

A pandemia mundial do coronavírus gerou diversas consequências que perduram na vida dos infectados, sendo uma delas a perda de olfato durante e após o diagnóstico. Conhecida clinicamente como anosmia, a ausência da percepção de cheiros atinge cerca de 86% das pessoas com casos leves da doença, segundo uma pesquisa publicada este ano, no Journal of Internal Medicine1. O cenário lançou luz sobre a importância do sentido e a falta que ele faz no dia a dia, não apenas por seu desempenho fisiológico, mas também pelo afetivo. Neste contexto, o Grupo Boticário, um dos maiores conglomerados de beleza do mundo, anuncia a criação do Centro de Pesquisa do Olfato, área dedicada ao estudo do sentido, que, por meio do desenvolvimento tecnológico e científico, tem como objetivo fomentar e difundir conhecimento em torno do tema.

Liderada por o Boticário, expert em perfumaria e a primeira unidade de negócios do Grupo, a iniciativa tem como ponto de partida a complexidade do considerado “sentido da vida”, que é capaz de criar uma interação entre comportamento humano e bem-estar. Dos cinco sentidos, o olfato é o único que atua no Sistema Límbico, ou seja, conecta-se com a área do cérebro responsável por gerenciar as emoções e criar memórias.

Impulsionado pelo cenário pandêmico, o tema virou prioritário para o Grupo Boticário não somente pelo contexto em que estamos inseridos, mas pelo desejo em contribuir para pesquisa e inovação no Brasil e no mundo, bem como democratizar a informação para a população brasileira. Entre as iniciativas, além da criação do Centro de Pesquisa do Olfato, o Grupo vai disponibilizar, a partir do dia 25 de novembro, um hub de conteúdo que ficará hospedado no e-commerce da marca para o público com materiais, artigos, pesquisas e até mesmo um canal de conversa para compartilhamento de relatos sobre a perda olfativa, que futuramente podem se tornar objeto de estudo.

Quatro pilares

O Centro de Pesquisa do Olfato reunirá pesquisadores, médicos, especialistas em neurociência, em perfumaria e comportamento humano, atuando em quatro pilares que se interseccionam. Ciências das Emoções, vai se amparar na neurociência como recurso para relacionar sentidos, ativar memórias e apurar o olfato; Diversidade Sensorial, terá como premissa a investigação de diferentes percepções do olfato influenciadas pela diversidade populacional, como gerações, etnias, deficiências auditiva e visual, promovendo iniciativas de inclusão; Futuro do Olfato, atuará no aperfeiçoamento científico como forma de desvendar o sentido em todas suas camadas, mesmo as intangíveis; e por fim, Disseminação do Conhecimento, vai liderar e apoiar pesquisas acerca do tema no intuito de disseminar e democratizar conhecimento e informação para profissionais de outras áreas e sociedade.

Liderado por Gustavo Dieamant, Diretor Executivo de P&D, e por Rafael Muller, Diretor de Categoria de Perfumaria, o Centro de Pesquisa do Olfato vai abrigar áreas já existentes no Grupo Boticário, que há décadas desenvolvem, coletivamente, um trabalho focado em inovação para entregar fragrâncias para o consumidor final, acumulando cases de sucesso como o uso de Estudos de Neurociência e Inteligência Artificial para suportar os benefícios. A criação da área que perpassa o desenvolvimento de produtos tem como objetivo entregar para sociedade o melhor em tecnologia olfativa, como um compromisso contínuo com o consumidor final no que diz respeito ao conhecimento, impacto social e inovação.