‘O que a vida me deu de mais lindo, me tirou esse ano’, diz viúvo de Paulo Gustavo

Thales Bretas resolveu fazer uma homenagem para Paulo Gustavo nesta segunda-feira (20), dia em que os dois completariam seis anos de casamento. O dermatologista, que está viajando com os filhos Romeu e Gael para passar as festas de final de ano longe de casa, fez questão de deixar um registro sobre a data e lamentou não poder comemorar a Bodas de Açúcar com o amado, morto no início de maio por conta da Covid-19.

“Hoje faríamos seis anos de um casamento que eu não sabia que mudaria não só as nossas vidas, mas também a de muita gente! Sempre que escuto de alguém que nossa união inspirou outras, ou que ajudou famílias a compreender o amor que pode existir entre duas pessoas do mesmo sexo, fico emocionado e realizado!”, começou Thales que ainda lembrou a dificuldade de se aceitar gay ainda na adolescência.

Thales contou que teve muito sorte em encontrar Paulo Gustavo em sua vida e de ter construído uma família. Ele lamentou a morte precoce do parceiro. “O que a vida me deu de mais lindo, me tirou esse ano, como fez em algumas histórias nessa pandemia. Sinto muita saudade, muita tristeza por uma linda e longa história abortada e resumida a um pequeno filme, mas esse filme foi e pra sempre será o mais lindo e eterno extrato de tudo que vivi! Não posso deixar de me sentir grato e honrado por ter vivido tanto em tão pouco tempo!”, observou para finalizar fazendo um alerta sobre o amor entre as pessoas.



“A vida por aqui é mesmo uma passagem, cuja duração só a Deus cabe estimar. Por isso plante sua semente, regue, mas não espere a fruta pra curtir a árvore e se orgulhar dela! Viva o amor! Ele salva, transforma e ilumina por onde passa!”, escreveu o médico.