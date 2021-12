Ônibus de Israel e Rodolffo se envolve em acidente no Paraná

O ônibus que transporta a equipe da dupla sertaneja, Israel e Rodolffo, se envolveu em um acidente em Paranavaí, no Paraná, neste sábado (18). De acordo com as primeiras informações, um veículo Volkswagen Gol teria tentado realizar uma conversão à esquerda, quando acabou entrando na frente do ônibus da dupla.

Procurada, a assessoria de Israel e Rodolffo informou que o acidente aconteceu logo no início da manhã, após a realização de um show em Paranavaí. Disse ainda que os artistas não estavam no veículo e que a equipe dos cantores prestou todo o suporte necessário.

