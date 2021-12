Orçamento de quase R$ 8 bilhões para 2022 é aprovado por unanimidade na Aleac

Nesta quinta-feira (16), durante a última sessão extraordinária do ano 2021, os deputados aprovaram por 20 votos (todos os que estavam presente na sessão), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o projeto de lei nº 163/2021, de autoria do Poder Executivo, que estima receita e fixa as despesas do Estado do Acre para o exercício de 2022 e dá outras providências – discutido em audiência pública organizada pela Comissão de Orçamento e Finanças.

O orçamento do Estado para o exercício financeiro de 2022 estima a receita própria do Tesouro Estadual da Administração Direta em R$ 5.337.313.602,86 (Cinco bilhões, trezentos e trinta e sete milhões, trezentos e treze mil, seiscentos e dois reais e oitenta e seis centavos).

A despesa total equivale a R$ 7.847.413.468,92 (Sete bilhões, oitocentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos).

Quanto ao repasse aos demais poderes, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa, o montante total é equivalente a R$ 689.911.766.00.