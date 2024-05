Atriz que perdeu caçula em incêndio resgatou a filha mais velha

A atriz Mariana Derderián perdeu o filho Pedro Avarena, de 6 anos, no incêndio que atingiu a casa dela no Chile, na madrugada dessa quinta-feira (9/4). O menino, que não sobreviveu às chamas, não conseguiu ser resgatado.

Mariana é conhecida por protagonizar a versão chilena da novela Floribella. Segundo a emissora de televisão Chilevisión, Mariana acordou durante a madrugada quando as chamas já atingiam a casa. Ela conseguiu resgatar a filha mais velha, Leticia, de 9 anos, mas não conseguiu fazer o mesmo com o filho.

O ex-marido de Mariana e pai das crianças, o jornalista Francisco Aravena, entrou na casa pegando o fogo para tentar salvar o filho, mas não conseguiu completar o resgate por conta das grades de proteção na janela do quarto do garoto.

Francisco sofreu graves queimaduras e está internado em coma induzido. Mariana e Leticia também foram encaminhadas ao hospital, mas já receberam alta.

As autoridades locais acreditam que o incêndio tenha começado no primeiro andar da casa, por conta do contato de um aquecedor com materiais inflamáveis.