Slash presta solidariedade às vítimas do RS; veja

Slash, um dos maiores guitarristas do mundo, prestou solidariedade aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Nessa quinta-feira (9/5), em um post no Instagram, o músico compartilhou três imagens de Porto Alegre e deixou um recado aos gaúchos.

“Pensando em todos os meus amigos de Porto Alegre que sofrem com esse desastre de enchente. Deus acompanhe vocês. Esperamos que a água baixe muito em breve!”, escreveu.

Vale destacar que diversos artistas do Brasil vem se reunindo para buscar doações para a região, seja pelo Instagram ou promovendo eventos beneficentes. Além de alguns famosos terem se deslocado até o estado para ajudar com trabalho voluntário.

Confira o post: