Os 25 filmes mais aguardados de 2022

Também foi revelado anteriormente que Chad Villella será o co-roteirista do projeto ao lado de Williamson. Por sua vez, William Sherak, James Vanderbilt, e Paul Neinstein também assumirão cargos na produção de Pânico 5.

Michael Morbius é um bioquímico vencedor do Prêmio Nobel cuja tentativa de curar uma doença do sangue raro com um tratamento experimental envolvendo sangue de vampiros e terapia de eletrochoque transforma-o em um vampiro.

Ele não possui todas as habilidades de um vampiro real, portanto, não está sujeito às mesmas limitações. Embora sua transformação tenha permitido habilidade para voar, força sobre-humana, velocidade e habilidades de cura, ele também tem uma forte aversão à luz e deve consumir sangue para sobreviver.

Criado por Roy Thomas e Gil Kane, Morbius foi introduzido na primeira edição do HQ, Amazing Spider-Man #101 em 1971.

Jared Leto (Blade Runner 2049) será o protagonista, enquanto Loxias Crown foi anunciado como o antagonista. Por sua vez, a atriz Adria Arjona foi confirmada como a protagonista feminina do longa. Matt Smith também foi confirmado no projeto ao lado do ator Tyrese Gibson (Velozes e Furiosos).

Daniel Espinosa (Vida) será o diretor, enquanto o roteiro fica nas mãos de Burk Sharpless e Matt Sazama (Perdidos no Espaço).

Uncharted – 18 de fevereiro;

Uncharted será um prelúdio da série de jogos, tomando como base a sequência do terceiro jogo em que o jovem ladrão Nathan Drake (Holland) encontra seu parceiro Victor Sullivan (Wahlberg) e, em essência, define os eventos do jogo e toda sua franquia.

Tom Holland (Homem-Aranha: Longe de Casa) viverá o protagonista do filme, enquanto Mark Wahlberg (De Repente Família) foi confirmado como o intérprete do personagem Sully na adaptação cinematográfica. Antonio Banderas (Dor e Glória), Sophia Ali (Verdade ou Desafio) e Tati Gabrielle (The 100) também estão no elenco.

Travis Knight foi o sexto diretor a deixar o comando do projeto, que anteriormente chegou a contar com David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy e Dan Trachtenberg contratados para o cargo. Atualmente é destacado que Ruben Fleischer será o diretor do filme.

The Batman – 03 de março;

“Dois anos de perseguição nas ruas fizeram o Batman causar medo no coração dos criminosos, e levaram Bruce Wayne para as profundezas de Gotham City. Com apenas alguns aliados – Alfred Pennyworth e o tenente James Gordon – entre a rede corrupta de funcionários e figuras de destaque da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a personificação da vingança entre os cidadãos.

Quando um assassino tem como alvo a elite de Gotham, com uma série de maquinações sádicas, uma trilha de pistas enigmáticas leva o detetive para o submundo, onde ele encontra personagens como Selina Kyle/Mulher-Gato, Oswald Cobblepot/Pinguim, Carmine Falcone e Edward Nashton/Charada.

Quando as evidências começam a chegar perto de casa, e a escala do criminoso fica clara, Batman precisa criar novas relações, desmascarar o culpado e levar justiça para o abuso de poder e corrupção que assolam Gotham há muito tempo”.

Os detalhes de bastidores indicam que Robert Pattinson teria assinado um contrato para viver o Homem-Morcego em 3 filmes inicialmente. O ator Jeffrey Wright interpretará o comissário Gordon, enquanto Zoe Kravitz será a responsável por viver a Mulher-Gato. Por sua vez, o ator Paul Dano foi confirmado como o intérprete do vilão Charada e Andy Serkis (Planeta dos Macacos) viverá o mordomo Alfred.

John Turturro também foi confirmado recentemente no projeto para viver o vilão Carmine Falcone. Outro nome também já confirmado no elenco é o do ator Peter Skarsgård, enquanto Colin Farrell viverá o Pinguim.

Matt Reeves será o diretor do longa, além de também assinar o seu roteiro.

Red: Crescer é uma Fera – 11 de março;

A trama da animação Red – Crescer é uma Fera acompanha a história de Mei Lee (Rosalie Chiang), uma garota de 13 anos que de repente se transforma em um panda vermelho gigante quando fica muito animada. Sandra Oh (Killing Eve) dará voz a mãe protetora de Mei Lee, se não um pouco autoritária, Ming, que nunca está longe de sua filha – uma triste realidade para a adolescente.

O filme é dirigido por Domee Shi, o cineasta por trás do curta-metragem vencedor do Oscar da Pixar, Bao. Ela também é conhecida como a primeira mulher a dirigir um curta para o aclamado estúdio de animação. Shi tem sido um dos pilares da Pixar e trabalhou em vários filmes icônicos como artista de storyboard, incluindo Divertida Mente, Os Incríveis 2 e Toy Story 4.

Sonic 2 – O Filme – 07 de abril de 2022; O ouriço favorito de todo o mundo está de volta para uma incrível aventura em SONIC 2 – O FILME. Após ficar em Green Hills, Sonic quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se junta ao seu próprio coadjuvante, Tails, e juntos embarcarão em uma jornada pelo mundo para encontrar a esmeralda, antes que ela caia em mãos erradas. Ben Schwartz (House of Lies) dá voz ao protagonista, enquanto Jim Carrey (O Show de Truman) vive o clássico vilão Robotnik. Adam Pally (The Mindy Project, Homem de Ferro 3), Neal McDonough (Capitão América: O Primeiro Vingador, Arrow) e James Marsden também estão confirmados no elenco. Além disso, o ator Idris Elba, conhecido por projetos como o mais recente Esquadrão Suicida e a série Luther, será o responsável por dar voz ao personagem Knuckles na sequência do filme do ouriço. Com direção de Jeff Fowler, o primeiro filme foi produzido por Neal H. Moritz e o diretor de Deadpool, Tim Miller. Toby Ascher, Dimitri Johnson e Dan Jevons serão coprodutores.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore – 15 de abril;

“O professor Alvo Dumbledore sabe que o poderoso mago das trevas Gellert Grindelwald está se movendo para assumir o controle do mundo mágico”, diz a sinopse oficial.

“Incapaz de detê-lo sozinho, ele confia ao magizoologista Newt Scamander para liderar uma equipe intrépida de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa, onde eles encontram animais novos e antigos e entram em confronto com a legião crescente de seguidores de Grindelwald. Mas com as apostas tão altas, por quanto tempo Dumbledore pode permanecer à margem desses acontecimentos?”

O elenco do filme contará com o retorno de Eddie Redmayne como Newt Scamander, Katherine Waterson como Tina Goldstein, Dan Fogler como Jacob Kawalski, Alison Sudol como Queenie Goldstein, Ezra Miller como Credence, Jude Law como Alvo Dumbledore, Jessica Williams como Professora Eulalie Hicks, e Callum Turner como Theseus.

É válido lembrar ainda que o ator Mads Mikkelsen será o intérprete de Grindelwald neste novo Animais Fantásticos, assumindo assim o papel que anteriormente era de Johnny Depp. Oliver Massuci (Dark) e Dave Wong (007 – Operação Skyfall) também foram confirmados anteriormente no elenco em papéis não revelados. Por último, o ator Richard Coyle é apontado como o intérprete de Aberforth Dumbledore.

David Yates assume novamente a direção do filme, que por sua vez tem o seu roteiro assinado por J.K. Rowling e Steve Kloves. A produção fica por conta de David Heyman, Kloves, Rowling, Lionel Wigram, e Tim Lewis.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura – 06 de maio;

Anteriormente foi destacado que Benedict Cumberbatch e Benedict Wong tiveram seus retornos para a sequência confirmados pela Marvel Studios. Outro nome também já confirmado no projeto é o de Elizabeth Olsen como a personagem Wanda / Feiticeira Escarlate, que terá passado pelos eventos de WandaVision.

Xochitl Gomez, que recentemente participou da série O Clube das Babás, também está no elenco do novo filme protagonizado pelo herói da Marvel Studios, assim como Rachel McAdams estará retornando como Christine Palmers.

Scott Derrickson assumirá o cargo como produtor executivo do projeto, enquanto Jade Bartlett havia sido contratada pela Marvel para trabalhar no desenvolvimento do roteiro do filme. Michael Waldron foi contratado pela Marvel Studios para reescrever o roteiro do longa protagonizado pelo herói, enquanto Sam Raimi assumirá a direção do projeto.

DC Liga dos Super Pets – 22 de maio;

Baseados, em parte, no conceito de 1962 da Legião dos Super-Animais, DC Liga dos Superpets começou como uma série de publicações infantis da Capstone Publishers combinando os animais de estimação de um número de super-heróis DC (incluindo o cão do Super-Homem, Krypto, e o cão de Batman, Ace o Bat-Hound, e o gato de estimação da Supergirl, Streaky) em uma equipe própria de combate ao crime. Fora da série Capstone, a propriedade também apareceu como um curta no bloco animado DC Nation da Cartoon Network.

Dwayne “The Rock” Johnson, que dará voz ao personagem Krypto na animação, revelou anteriormente que o elenco da animação contará ainda com Kevin Hart, Keanu Reeves, John Krasinski, Kate McKinnon, Diego Luna, Natasha Lyonne, e Vanessa Byer.

Vale ressaltar que a Seven Bucks Productions está envolvida no desenvolvimento de DC Liga dos Superpets, agora conhecido como DC’s League of Super-Pets, com Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia assumindo cargos na produção. Jared Stern assina o roteiro, além de também ser o co-diretor ao lado de Sam Levine.

Top Gun: Maverick – 27 de maio;

Além do retorno de Tom Cruise, o filme Top Gun: Marverick contará com Jennifer Connelly (Uma Mente Brilhante), Miles Teller (Whiplash), Glen Powell (Scream Queens) e Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit) como parte do seu elenco protagonista.

Outros nomes também já confirmados em seu elenco são Charles Parnell, Jay Ellis (Insecure), Bashir Salahuddin (GLOW), Danny Ramirez (Assassination Nation) e Monica Barbaro (Chicago Justice), Jon Hamm (Baby Driver: Em Ritmo de Fuga), Ed Harris (Westworld) e Lewis Pullman (Bad Times At The El Royale), Kara Wang (Good Trouble), Jack Schumacher (Empire), Greg Tarzan Davis (Chicago P.D.), Jake Picking (Blockers), Raymond Lee (Mozart in the Jungle), Jean Louisa Kelly (Homem-Formiga), e Lyliana Wray (Strange Angel).

A trama do Top Gun acompanha Pete “Maverick” Mitchell (Cruise), um arrojado piloto de caça da Marinha dos Estados Unidos que é selecionado para participar do curso na Navy Fighter Weapons School ou Top Gun, após seu companheiro abandonar a aviação de caça. Lá se envolve com Charlie, instrutora na escola e desenvolve uma rivalidade com outro aluno, Ice.

Joseph Kosinski, que anteriormente dirigiu Tom Cruise em Oblivion, longa de 2013, estará à frente da sequência.

John Wick 4 – 27 de maio;

Anteriormente nomes como Clancy Bown (Thor: Ragnarok, Um Sonho de Liberdade), Marko Zaror (Alita: Anjo de Combate, Invincible), Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat), Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Shamier Anderson (Stowaway), Bill Skarsgård e Rina Sawayama foram confirmados em John Wick 4, mas não tiveram detalhes sobre seus personagens revelados. Por sua vez, Keanu Reeves volta a interpreta o personagem título.

Chad Stahelski está atualmente definido para dirigir John Wick 4, enquanto Shay Hatten e Michael Finch serão os responsáveis por assinar o roteiro. Basil Iwanyk, Erica Lee, e Stahelski serão os produtores, enquanto Reeves e Louise Rosner assumem cargos na produção executiva do longa. As filmagens estão definidas para serem iniciadas no verão norte-americano com locações na França, Alemanha e Japão.

Jurassic World: Dominação – 10 de junho;

A sequência contará com o retorno de Chris Pratt (Guardiões da Galáxia) e Bryce Dallas Howard (Black Mirror), tendo como produtores executivos Steven Spielberg e Colin Trevorrow. Além disso, DeWanda Wise (Ela Quer Tudo), Mamoudou Athie (Sorry for Your Loss), Dichen Lachman (Altered Carbon, Animal Kingdom), e Scott Haze (Venom) também foram confirmados recentemente no elenco do filme.

Justice Smith (Detetive Pikachu), Daniella Pineda, Jake Johnson e Omar Sy também foram confirmados anteriormente no elenco do projeto.

Emily Carmichael (Círculo de Fogo: A Revolta, The Black Hole) escreverá o roteiro do filme ao lado de Colin Trevorrow. Além disso,Trevorrow também assumirá a direção do longa.

Lightyear – 17 de junho;

Apresentado através da franquia de animações Toy Story, o personagem Buzz Lightyear ao longo dos anos foi conquistando cada vez mais os fãs por conta da sua versão em brinquedo.

Entretanto, esta animação em forma de ficção científica mostrará a história definitiva da origem de Buzz Lightyear – o herói que inspirou o brinquedo – apresentando o lendário Patrulheiro Espacial que conquistou fãs de todas as gerações ao se tornar esta figura tão amada por Andy e outras crianças.

Mesmo que já tenha sido anunciado há meses, o filme Lightyear até o momento teve apenas um nome revelado como parte do seu elenco de vozes. O ator Chris Evans, conhecido por ter sido o intérprete de Steve Rogers / Capitão América nos filmes da Marvel Studios, será o responsável por dar voz ao personagem.

“A frase ‘é um sonho que se tornou realidade’ é muito usada, mas ela nunca foi tão verdadeira em minha vida quanto agora”, disse Chris Evans em um comunicado divulgado pela Disney e Pixar. “Quem me conhece sabe que meu amor por filmes de animação é enorme. Não acredito que vou fazer parte da família Pixar e que vou trabalhar com estes artistas verdadeiramente brilhantes que contam histórias como ninguém. Vê-los trabalhar é simplesmente mágico. Todos os dias me belisco para ver se estou sonhando”.

O diretor vencedor do Annie Award e animador veterano da Pixar, Angus MacLane, que codirigiu Procurando Dory (2016), dirige Lightyear. Galyn Susman (curta Toy Story: Esquecidos pelo Tempo) é o produtor.

Thor: Amor e Trovão – 08 de julho;

Além de Chris Hemsworth, que voltará a viver o herói da Marvel Studios, a atriz Tessa Thompson também teve o seu retorno confirmado como a personagem Valquíria. Por sua vez, Natalie Portman retorna como Jane Foster, assumindo desta vez o posto como a versão feminina do herói. Por sua vez, o elenco protagonista de Guardiões da Galáxia também fará parte do filme.

A trama do filme será baseado no arco de Jason Aaron, trazendo assim, a Poderosa Thor para os cinemas.

Vale lembrar que o cineasta Taika Waititi fechou contrato para dirigir o novo filme protagonizado pelo herói, além de ser responsável pelo desenvolvimento do roteiro ao lado de Jennifer Kaytin Robinson.

Quando a Dra. Jane Foster levanta o místico martelo Mjolnir, ela é transformada na Deusa do Trovão, a Poderosa Thor! Seus inimigos são numerosos, enquanto Asgard sucumbe mais no caos e há uma inquietante ameaça que pode se espalhar pelos Dez Reinos. Ainda assim sua maior batalha é contra um inimigo muito mais pessoal: o câncer que está matando sua forma mortal.

Adão Negro – 29 de julho;

O ator Dwayne “The Rock” Johnson será o intérprete do personagem Adão Negro no filme que está atualmente em pós-produção pela DC Films e Warner Bros. Pictures.

Entretanto, outros nomes que também já foram confirmados ao longo das últimas semanas em seu elenco são: Noah Centineo como Esmaga-Átomo, Quintessa Swindell como Cyclone e Aldis Hodge como o Gavião Negro. Por sua vez, o ator Marwan Kenzari (The Old Guard) foi confirmado no filme sem detalhes revelados sobre o seu personagem e Pierce Brosnan (007 – O Amanhã Nunca Morre, Mamma Mia!) será o intérprete do Senhor Destino.

Enquanto isso, a atriz Sarah Shahi (The L Word, Person of Interest) também foi confirmada no longa como a intérprete da personagem Shahi. A mesma é descrita como “uma professora universitária e lutadora pela liberdade que lidera a resistência em Kahndaq”.

Pelo fato de ser uma personagem com nome inicialmente desconhecido do público, muitos no momento acreditam que este nome pode ser uma identidade para esconder a verdadeira intérprete da personagem Isis. Outro nome que também deve aparecer no projeto é Djimon Hounsou reprisando o seu papel como o mago Shazam!

O projeto em questão contará com o ator Dwayne “The Rock” Johnson interpretando o personagem-título, enquanto o cineasta Jaume Collet-Serra(Jungle Cruise) foi confirmado recentemente como seu diretor.

O personagem, que será interpretado por The Rock, seria inicialmente introduzido ao Universo DC através do filme solo do Shazam!. Entretanto, após algum tempo o seu filme solo foi anunciado. Por sua vez, Adam Szytkiel é o responsável pelo roteiro do projeto inicialmente, mas a sua versão mais recente é assinada por Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Missão: Impossível 7 – 30 de setembro;

Os próximos dois longas da franquia protagonizada por Tom Cruise serão gravados juntos. Também é destacado que os atores Simon Pegg (Ready Player One) e Ving Rhames (Pulp Fiction) também devem reprisar os seus papéis nos filmes. Além disso, Rebecca Ferguson também indicou anteriormente que estará no novo longa. Hayley Atwell também foi confirmada anteriormente no projeto. Por sua vez, o ator Esai Morales foi anunciado recentemente no elenco no lugar de Nicholas Hoult.

Shea Whigham, Pom Klementieff e Vanessa Kirby também farão parte dos dois próximos longas da franquia Missão: Impossível, que por sua vez contarão novamente com o roteiro e direção do cineasta Christopher McQuarrie.

Homem-Aranha Através do Aranhaverso – 07 de outubro;

Ainda sem detalhes sobre o que sua trama mostrará, é de conhecimento apenas que teremos um salto temporal de 2 anos entre os títulos. Além disso, durante a CCXP Worlds21 foi revelado também que o filme será dividido em Parte 1 e Parte 2.

A animação contará com as vozes da estrela Shameik Moore (The Get Down), como Miles Morales, Liev Schrieber (X‑Men: Origens ‑ Wolverine) como um novato vilão a ser retratado, Brian Tyree Henry (Atlanta) como Jefferson Davis e a estrela Mahershala Ali (Moonlight: Sob a Luz do Luar) como Aaron Davis.

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson serão os diretores responsáveis pela sequência da animação, que foi escrita por Phil Lord, Chris Miller e David Callaham (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis).

Halloween Ends – 14 de outubro;

Ambientada em 2022, a história de Halloween Ends deve apresentar um salto no tempo de quatro anos após os eventos dos dois primeiros filmes. Green revelou anteriormente que o terceiro filme provavelmente incluirá alguns eventos do mundo real, como a pandemia.

É de conhecimento que David Gordon Green assumirá novamente a direção, além de assinar os roteiros ao lado de Danny McBride (The Righteous Gemstones) e Scott Teems. A protagonista da franquia, Jamie Lee Curtis, também retornará para reprisar seu papel icônico como Laurie Strode.

Abracadabra 2 – previsto para o final de 2022;

Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy tiveram os seus retornos confirmados como as intérpretes das Irmãs Sanderson.

Também foi confirmado na ocasião algumas adições ao elenco. São elas: Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Doug Jones, Tony Hale, Sam Richardson, Hannah Waddingham, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson e Nina Kitchen.

Vale lembrar que o cineasta Adam Shankman foi contratado pelo estúdio para dirigir a continuação do filme lançada originalmente em 1993. Como já revelado anteriormente que Jen D’Angelo será o roteirista e co-produtor do longa. David Kirschner, produtor e roteirista do filme original, deve retornar apenas para a produção executiva.

O filme de 1993 foi escrito por Neil Cuthbert e Mick Garris e dirigido por Kenny Ortega. A produção original narra o que acontece quando três bruxas vilões, ressuscitaram inadvertidamente em Salem, Massachusetts. O clássico de 1993 da Walt Disney contou com Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy no elenco.

The Flash – 04 de novembro;

Ao longo dos últimos meses o filme The Flash teve suas filmagens iniciadas em Londres pela Warner, sendo este um projeto iniciado meses após a previsão inicial por conta da agenda do ator Ezra Miller. Outro ponto que também passou a atrasar o projeto foi a pandemia de coronavírus, ainda que ele esteja agora conseguindo seguir em frente com suas novidades.

Uma das novidades sobre o projeto envolve os retornos de Michael Keaton e Ben Affleck como intérpretes do Batman para o longa em duas versões diferentes na trama. Enquanto isso, a atriz Sasha Calle será a intérprete da Supergirl no filme protagonizado pelo velocista escarlate.

Kiersey Clemons será a intérprete de Iris West, enquanto Maribel Verdu (E sua Mãe Também) viverá Nora Allen. Ron Livingston(A Million Little Things, Invocação do Mal) foi confirmado no elenco do filme como o novo intérprete de Henry Allen, o pai de Barry Allen / The Flash.

Michael Disco será um dos produtores, que agora também contará Barbara Muschietti no mesmo cargo em questão.

Por sua vez, o cineasta Andy Muschietti (It: A Coisa e It: A Coisa – Capítulo 2) será o responsável pela direção do projeto, enquanto Christina Hodson (Aves de Rapina, Bumblebee) deve assumir o seu roteiro.

Pantera Negra: Wakanda Forever – 11 de novembro;

Interpretado por Chadwick Boseman, a primeira aparição do Pantera Negra no universo cinematográfico da Marvel Studios aconteceu em Capitão América – Guerra Civil.

Anteriormente Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, confirmou que o novo longa não contará com a substituição do ator Chadwick Boseman por um novo intérprete do herói. Além disso, o executivo também negou o uso de efeitos visuais para que a trama conte com a presença do mesmo. A ideia, como o título sugere, é que o novo filme do Pantera Negra explore o universo apresentado no primeiro filme, suas riquezas, e também os seus muitos personagens.

Winston Duke, Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba e Martin Freeman já confirmaram que estarão no novo filme da franquia Pantera Negra. Por sua vez, os atores Forest Whitaker (Platoon, O Último Rei da Escócia), Daniel Kaluuya (Sicario, Get Out) e (Captain America: Civil War) são outros nomes que ainda podem retornar para o projeto. Enquanto isso, a atriz Michaela Coel foi confirmada no elenco nas últimas semanas.

Recentemente surgiram informações na internet de que Tenoch Huerta (Narcos: Mexico) havia sido escalado para viver o antagonista do filme, com alguns fãs e teorias levantando a possibilidade de que ele possa ser o intérprete do personagem Namor.

Ryan Coogler irá dirigir o filme, além de também assinar o seu roteiro.

Creed 3 – 24 de novembro;

Jonathan Majors, que recentemente esteve na série Lovecraft Country, irá interpretar o vilão do filme que contará com o retorno de Michael B. Jordan ao papel protagonista. Detalhes não foram revelados sobre o papel, mas é de conhecimento que trata-se do grande aversário de Adonis na trama.

Além de protagonizar, Michael B. Jordan será o responsável pela direção do projeto. Ou seja, fazendo assim a sua estreia no cargo em questão. Também é citado que Keenan Coogler e Zach Baylin serão os roteiristas do filme, que por sua vez terá a sua trama baseada em uma história de Ryan Coogler.

A Warner Bros. Pictures e a MGM contrataram anteriormente Zach Baylin, que trabalhou recentemente no filme King Richard, para assinar o roteiro do filme Creed 3.

Tessa Thompson e Phylicia Rashad irão reprisar seus papéis no terceiro filme da franquia. Os detalhes da produção do Creed 3 ainda são desconhecidos, com um cronograma de filmagens ainda sem ter sido anunciado.

Pinóquio – estreia prevista para o final de 2022;

Baseado no clássico romance de 1883 escrito por Carlo Collodi, a trama segue um boneco de madeira criado pelo velho Gepeto, que sonha em se tornar uma criança de verdade. Porém, seu nariz cresce quando conta uma mentira.

Tom Hanks (Forrest Gump, Ponte dos Espiões) será o intérprete de Gepeto, enquanto Luke Evans (A Bela e a Fera) foi confirmado no elenco do projeto como o intérprete de Barker, o Cocheiro, sendo este o responsável por levar o protagonista à Ilha dos Prazeres.

Cynthia Erivo (Harriet) viverá a Fada Azul. Por sua vez, o filme ainda teve os nomes de Joseph Gordon-Levitt (Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge), Benjamin Evan Ainsworth (A Maldição da Mansão Bly), Keegan Michael-Key (Tomorrowland – Um Lugar Onde Nada é Impossível), e Lorraine Bracco (Família Soprano) adicionados ao seu elenco. Respectivamente, os atores vão dar voz aos personagens Grilo Falante, Pinóquio, João Honesto e Sofia, a Gaivota – uma nova personagem criada para o live-action.

Robert Zemeckis será o diretor do filme, além de também ser o responsável por reescrever o roteiro do filme ao lado de Chris Weitz. O mesmo já havia sido contratado anteriormente para desenvolver a trama do projeto ao lado de Simon Farnaby.

Aquaman e o Reino Perdido – 16 de dezembro;

O ator Jason Momoa voltará a interpretar o personagem-título, enquanto os atores Yahya Abdul-Mateen II (Arraia Negra), Patrick Wilson (Orm / Mestre dos Oceanos) indicaram que seus personagens estarão presentes na trama do novo longa. Além deles, outros nomes que também devem retornar para a continuação são Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), Temuera Morrison (Tom Curry), Dolph Lundgren (Nereus), e Nicole Kidman (Atlanna).

As atrizes Jani Zhao e Indya Moore, assim como o ator Vincent Regan, foram confirmados no elenco do novo filme da DC que está atualmente com a sua produção em andamento.

James Wan retorna como o diretor do filme, além de também ser um dos seus produtores ao lado de Peter Safran. Por sua vez, David Leslie Johnson-McGoldrick foi contratado como roteirista do longa. Wan anteriormente também destacou que Aquaman e o Reino Perdido terá um tom mais serio e relevante, assim como também elementos de horror.

A trama do primeiro Aquaman mostrou o protagonista travando uma grande batalha contra o seu meio-irmão por discordar da sua visão e atitudes envolvendo os humanos.

Avatar 2 – 16 de dezembro;

“Esta é a história da família Sully e o que se faz para manter a família unida. Jake e Neytiri tem uma família neste filme, e eles são forçados a deixar sua casa, saem e exploram as diferentes regiões de Pandora, incluindo bastante tempo na água, ou em torno dela”, afirmou o produtor Jon Landau.

Vale Lembrar que Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, CCH Pounder e Sigourney Weaver retornam para o novo filme. O elenco conta com novos nomes como Cliff Curtis, Oona Chaplin, Britain Dalton, Filip Geljo, Jamie Flatters, Bailey Bass, Trinity Bliss, Jack Champion, Jemaine Clement e Duane Evans Jr.

James Cameron será o diretor de todos os filmes. Além disso, ele também assina o roteiro ao lado de Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman, e Shane Salerno.

Super Mario Bros. – 21 de dezembro;

Embora detalhes sobre a trama não tenham sido revelados até o momento, o filme também teve o seu elenco de vozes confirmado pela empresa. Entre eles estão: Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, Jack Black como Bowse, Keegan-Michael Key como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong, Kevin Michael Richardson como Kamek, Fred Armisen como Cranky Kong, e Sebastian Maniscalco como Spike.

Foi ainda revelado que Charles Martinet, que é conhecido pelo público como a voz tradicional do Mario, terá uma participação surpresa no filme.

Desencantada – Sem data de lançamento anunciada;

Não foram revelados detalhes até o momento sobre qual será a trama trama do filme, mas é de conhecimento apenas que voltaremos a acompanhar uma nova aventura da personagem que viu sua vida virar de cabeça para baixo quando saiu do seu mundo de fantasia animada e se descobriu presa na Manhattan da vida real.

Desencantada será dirigido por Adam Shankman (Abracadabra 2, Hairspay, Rock of Ages), enquanto o seu roteiro será assinado por Rita Hsiao, Jessie Nelson, J. David Stem, David N. Weiss com base na história original criada por Bill Kelly.

Vale lembrar que a atriz Amy Adams retornará como protagonista do projeto no papel de Giselle. Além disso, o ator Patrick Dempsey confirmou que estará na continuação. James Marsden e a atriz Idina Menzel estão retornando para reviver os seus papéis – Príncipe Edward e Nancy Tremaine, respectivamente. Outros nomes também anunciados como parte do projeto são Maya Rudolph (Missão Madrinha de Casamento), Yvette Nicole Brown (Community) e Jayma Mays (Glee: Em Busca da Fama).

