Outros seis aprovados no cadastro de reserva se acorrentam em frente ao Palácio

O jovem Jorge Souza Pequeno, de 24 anos, um dos aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil que se acorrentou em frente ao Palácio Rio Branco, na quarta-feira (1), em protesto pela convocação por parte do Governo do Estado, recebeu apoio de outros colegas que se juntaram a ele nesta quinta (2).

Outros seis aprovados também se acorrentaram nas escadarias do Palácio. Jorge havia se acorrentado inicialmente no obelisco que fica que fica em frente à sede do Governo, mas a tarde se dirigiu para as escadarias.

No início de novembro, 17 dos mais de 500 aprovados no cadastro de reserva foram convocados para o curso de formação policial, nesta quinta, o governo fez a convocação de outros cinco. O grupo que agora conta com sete integrantes, tenta pressionar o Estado pela convocação do restante.

O concurso

O certame ocorreu em 2017 para preenchimento de 250 vagas, sendo 176 para o cargo de agente de Polícia Civil, 20 para auxiliar de necropsia, 18 para delegado de Polícia Civil e 36 vagas para escrivão.