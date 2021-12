Pabllo Vittar mostra rosto inchado e com curativos e assusta fãs; veja fotos

Quem segue a cantora Pabllo Vittar no Instagram muito provavelmente passou por um susto nesta sexta (17/12) quando viu uma postagem recente.

Sem qualquer explicação na legenda, que diz apenas “oi” a diva, que foi convidada recente de um episódio do Masterchef Brasil, publicou uma foto do rosto inchado, com os olhos roxos e curativos no nariz e queixo. Depois do rápido susto é possível perceber que tratava-se apenas de intervenções estéticas realizadas.