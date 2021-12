Paolla Oliveira posta clique reservado e deixa algo para fora

Esbanjando beleza, Paolla Oliveira deu o que falar com um clique ousado. Com mais de 34 milhões de seguidores nas redes sociais, a atriz global arrancou elogios com uma foto quente na praia.

Por meio de seu perfil nas redes, Paolla compartilhou um clique do momento em que fez topless na praia. No registro, ela aparece usando um biquíni azul perto do mar. “Uma #tbt bem pé na areia…”, escreveu a atriz na legenda da postagem.

A foto ousada deixou o bumbum da beldade em evidência e ela recebeu muitos elogios. “Paolla, você ficou perfeita nessa fotografia”, opinou um seguidor. “Me senti humilhada. Que mulher é essa? Maravilhosa mana”, disse uma internauta. “Mais um dia triste para a minha auto estima”, brincou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira revela rotina para manter corpão

Em entrevista recente à revista Quem, Paolla entregou rotina para manter o corpo sarado. Aos 39 anos, a global disse acreditar que não fez nada especial. Ela acredita que um dos motivos pode ter sido sua participação na Super Dança dos Famosos, onde se dedicou bastante.

“Agradeço muito aos elogios, mas não fiz nada de especial. Ainda nem entrei no ritmo do Carnaval. Mas vim de um projeto, que me dediquei fisicamente, que foi a Dança dos Famosos. Acredito que fazer uma reeducação alimentar para ter uma vida saudável é melhor. Não fiz nenhum tratamento especial, mas tenho levado uma vida mais equilibrada e saudável”, afirmou ela.

A atriz demonstrou estar emocionada com o retorno do Carnaval. “Não só para quem participa efetivamente do Carnaval, mas todo mundo que sofreu com as restrições da pandemia. Mesmo com essa situação toda de insegurança, agora a gente está conseguindo caminhar com um pouco mais de esperança”, disse.

“Vai ser muito emocionante o retorno dessa festa tão importante para as pessoas e a economia do nosso país. Espero que a gente consiga caminhar, cada vez mais, com conscientização, vacinados, para voltarmos com segurança ano que vem”, completou a atriz.

Paolla Oliveira também contou sobre aprendizado que teve durante a pandemia. “O maior aprendizado desse período de pandemia e isolamento foi entender que realmente a gente não controla nada e somos muito pequenos diante do mundo e de todas as coisas que podem acontecer. O ser humano gosta de conviver com outras pessoas. Acho que a gente está nessa vida para viver em comunidade e sentimos muita falta do afeto, dos abraços”, opinou ela.