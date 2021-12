Polícia resgata mulher mantida em cárcere privado dentro de carro há 60 dias

Um homem foi preso por suspeita de manter uma mulher em cárcere privado ao longo dos últimos 60 dias, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. A vítima foi localizada pela Polícia Militar dentro de um carro estacionado nos arredores do aeroporto do município. O flagrante ocorreu na sexta-feira e divulgado hoje.

A mulher de 26 anos tinha passado dois meses em poder do suspeito e estava incomunicável. De acordo com a corporação, a vítima também sofreu agressões enquanto esteve em cativeiro. As informações são do site Oeste Mais.

Os policiais encontraram o veículo estacionado e com toalhas e lenços nas janelas. O suspeito de 39 anos alegou que o carro estava com problemas mecânicos, mas acabou preso.

A mulher e o suspeito foram ouvidos separadamente pelos policiais. Na ocasião, a vítima informou que era mantida em cárcere privado há 60 dias, tendo passado os últimos quatro dias dentro do carro e saindo apenas para comer. A mulher disse ainda que tinha uma medida protetiva contra o suspeito.