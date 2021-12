“Precisamos de juízes imparciais”, diz Marina Silva após pastor André Mendonça ser aprovado para o STF

A ex-senadora do Acre Marina Silva (Rede) comentou na última sexta-feira (03), a aprovação do nome do advogado e ex-ministro da Justiça André Mendonça para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, ele, que é pastor, comemorou os votos do Senado e dedicou a vitória aos evangélicos.

Nas redes sociais, a líder da Rede Sustentabilidade comentou que a declaração de Mendonça põe em xeque a laicidade do país e complementou que para o STF, requer-se imparcialidade.

“André Mendonça interpreta sua aprovação no STF como um passo dele que significa avanço dos evangélicos. Precisamos de juízes impessoais e imparciais. Não se espera que sejam a representação de qualquer segmento da sociedade. O espaço da representação política é o parlamento”, falou.

Marina Silva se refere à fala de Mendonça ao ser aprovado para o STF, onde ele comenta que sua vitória representa “um passo para o homem, mas um salto para os evangélicos”. A frase é uma paráfrase da fala do astronauta Neil Armstrong ao pisar na Lua, em 1969, que falou que o feito era “um passo para o homem, mas um salto para a humanidade”.

A indicação de André Mendonça foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, ele disse que seu indicado é “terrivelmente evangélico”.