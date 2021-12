Professor Girafales era casado e traía a esposa com Dona Florinda, revela filho de Bolaños

Tudo indica que o romance entre Dona Florinda e Professor Girafales, no seriado Chaves, não deveria acontecer. Em entrevista ao canal de Javier Alarcón no YouTube, Roberto Gómez Fernández, o filho de Roberto Bolaños, revelou que o professor não era um homem solteiro.

“Professor Girafales usava aliança. Em vários capítulos dá para ver a aliança em sua mão. Então, a verdadeira história do Professor Girafales é que ele é realmente casado“, disparou o filho do ator que viveu Chaves.

Além disso, o herdeiro de Roberto contou que o protagonista do seriado era, na verdade, um garoto órfão justamente por não ter atores para gravar como a família dele.

“Porque não tínhamos atores. Precisamos de um elenco gigante para ter famílias completas e não havia espaço“, contou. Bolaños, para quem não se recorda, faleceu aos 85 anos em Cancún, no México, em 2014.

Veja:

Chaves pode voltar para o SBT

A Televisa está negociando a volta do seriado Chaves para a TV ao mesmo tempo em que surge a informação que a própria emissora mexicana fez uma promessa a Silvio Santos logo depois do início do imbróglio judicial entre a empresa e os herdeiros de Roberto Bolaños.

Em julho do ano passado, quando a exibição da série foi interrompida mundialmente, a Televisa prometeu que o SBT seria avisado sobre qualquer novo acordo com a Chespirito, empresa responsável pelos direitos intelectuais das obras de Bolaños. A informação é do jornalista Flávio Ricco, do R7.

Sobre a volta do seriado Chaves, o SBT está entre os mais interessados pela produção. Contudo, pelo menos duas empresas do streaming abriram os olhos para a possibilidade da produção mexicana em seus respectivos catálogos.

Em junho deste ano, ao jornal El Universal, Roberto Gómez Bolaños afirmou que o Grupo Chespirito e a Televisa estão em processo de reconciliação após rumores de desavença nos bastidores. “Estamos dando alguns passos nisso, que tem a ver com reconciliação em todos os sentidos. Não é que estejamos brigando, longe disso”, esclareceu.

“Pelo contrário, simplesmente houve divergências e porque [a situação] também nos apanhou no meio da pandemia. Creio que as circunstâncias não foram as melhores. Agora estamos em outras circunstâncias. Sem dúvida isso vai acontecer [a volta dos seriados]”, prometeu.