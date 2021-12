Professor Girafales trans? Versão proibida para menores de Chaves viraliza na web

Toda a inocência dos moradores da vila do Chaves (1971-1980) foi limada em uma ilustração que está viralizando no Twitter. Na série criada por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), os personagens eram crianças que lidavam com os dramas da infância e compartilhavam brinquedos e sonhos. Porém, na imagem que circula na web, a turma de Chespirito não tem nada de infantil.

No desenho, Chaves, musculoso e excitado, aparece brincando com um carrinho. Ao seu lado, está uma versão transexual de Chiquinha, que segura uma boneca ao lado de Quico. Por sua vez, o menino mimado veste um short curto e justo enquanto desenha um pênis na parede da vila. Já Dona Florinda ganhou um corpo musculoso e tem o bumbum exposto pelo Professor Girafales, que, na ilustração, é uma mulher. A Bruxa do 71 não ficou de fora da “nova versão”.

Dona Clotilde aparece sexy, com curvas sinuosas que são valorizadas por seu tradicional vestido azul, só que, dessa vez, colado ao corpo. No desenho, a solteirona da vila está lavando uma calcinha vermelha que certamente seria usada para conquistar Seu Madruga.

O pai de Chiquinha, assim como o protagonista da série, foi desenhado excitado e conversando com Seu Barriga, que usa uma calcinha fio dental.

Veja a ilustração que está viralizando no Twitter:

Versão sexualizada de Chaves está dando o que falar

Os internautas não deixaram a ilustração que mostra os personagens de Chaves bem diferentes do que a televisão mostrou passar em branco. “Amei o lacre Dona Florida e Professora Girafales, representatividade LGBT que fala”, aplaudiu uma usuária do Twitter identificada como Clarke.

Wesley também gostou do desenho. “Eu amo o conceito do Seu Barriga indo cobrar o aluguel vestindo uma roupa super apertada, de salto, com um arma na cintura e fazendo pose”, disse. “A cueca da Chiquinha, o rabão do Quico, a calça marcada do Chaves, tudo muito incrível e perfeito”, elogiou outro internauta chamado Artur