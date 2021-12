Reviravolta: mulher revela onde foi parar corpo de Eliza Samúdio: ‘Cruel’

Um dos crimes mais bárbaros do Brasil sem dúvidas foi o do assassinato da modelo Eliza Samudio, a mesma estava se relacionando com o goleiro Bruno, jogador do Flamengo na época e mandante do assassinato, a mesma tinha um filho com o criminoso, e muito por questões de pressão e pensão que teriam motivado o crime.

Mesmo confessando ser o mandante do crime, Bruno Fernandes nunca revelou o paradeiro do corpo de Eliza Samudio.

O caso do assassinato de Eliza Samudio, ocorrido em 2010, chocou o Brasil. As investigações duraram anos até que o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, confessou ser o mandante do crime para ter direito à redução da penalidade.

O ex-atleta teve um relacionamento com Eliza Samudio, que acabou engravidando. Bruno Fernandes não quis assumir a paternidade da criança e armar uma emboscada à modelo. Depois de ser julgado, o goleiro foi condenado a 22 anos e 3 meses pelo assassinato, ocultação do cadáver de Eliza e pelo sequestro e prisão de seu filho Bruninho.

No decorrer das investigações e antes da confissão do autor do crime, várias hipóteses foram levantadas pela polícia responsável pelo caso. Em uma reviravolta, a defesa do goleiro chegou a apurar a veracidade de uma carta, que, segundo o advogado de Bruno Fernandes, revelaria que Eliza Samudio não havia sido assassinada, mas mudado de nome, fugido para a Bolívia e, depois, para a Espanha.

Segundo os advogados de Bruno, a suposta carta foi escrita por um prisioneiro. O homem revela que a modelo queria sair do país e por isso a levou para Governador Valadares. Lá, Eliza Samudio teria obtido documentos falsos em nome de Olívia Lima Guimarães.

No entanto, em 2019, logo após cumprir 8 anos e 10 meses de prisão, o ex-goleiro obteve habeas corpus e continua cumprindo pena em regime familiar semiaberto.

Segundo os advogados de Bruno, a suposta carta foi escrita por um prisioneiro. O homem revela que a modelo queria sair do país e por isso a levou para Governador Valadares. Lá, Eliza Samudio teria obtido documentos falsos em nome de Olívia Lima Guimarães.

No entanto, em 2019, logo após cumprir 8 anos e 10 meses de prisão, o ex-goleiro obteve habeas corpus e continua cumprindo pena em regime familiar semiaberto.

CARTA PSICOGRAFADA

Estamos acostumados a nos deparar com muitos dos casos mais adversos pelo mundo, alguns são marcantes e viram assunto durante muito tempo, devido seu desfecho não ser conclusivo, mantendo assim muitas dúvidas até os dias de hoje, nesta integra traremos um destes casos que chocou um país.

Contudo estamos falando do assassinato a mando do ex-goleiro Bruno na época jogador do Flamengo em 2010, ele mandou comparsas executarem a ex namorada e modelo Eliza Samudio, um crime bárbaro e que pegou todos de surpresa, uma brutalidade sem tamanho, e até hoje o corpo de Eliza não foi encontrado pela polícia.

Conforme a visionária Lene Sensitiva, o goleiro Bruno utilizou um método específico para não encontrar o corpo da mulher. Segundo a médium, ela teve acesso às informações porque conseguiu entrar em contato com o espírito de Eliza Samudio.

“Primeiro ele a sufocou, depois cortou partes do corpo dela e jogou soda cáustica. É por isso que seu corpo nunca será encontrado. Sim, o corpo dela acabou derretido. Não há vestígios”, declarou ela.