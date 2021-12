Rico Melquiades diz como irá gastar a bolada do prêmio de A Fazenda 13

Na noite desta quinta-feira, o humorista Rico Melquiades foi consagrado o grande campeão de Fazenda 13. Após muitas polêmicas durante o programa, o artista aos poucos foi conquistando o público mostrando o seu verdadeiro eu.

Rico também participou do reality show De Férias com o Ex e foi cancelado pelo público. No entanto, o humorista teve uma nova oportunidade para mostrar para o Brasil o seu carisma e acabou ganhando o coração do público com os seus bordões e sua fama de treteiro.

