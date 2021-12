Roberto Carlos é vítima de debandada e recebe trágica notícia no dia de seu especial na Globo: “Sofrendo”

Nesta quarta-feira (22), está marcado o especial do Roberto Carlos na Rede Globo. Porém, será uma missão muito difícil após 2 anos sem shows inéditos do Rei.

Desse modo, segundo um levantamento feito pelo Notícias da TV, o cantor tem chance de registrar um dos piores índices da história do especial após 45 anos.

É que o especial de final de ano de Roberto Carlos sempre dependeu do desempenho da novela das nove, que o antecede na grade da emissora carioca. Contudo, a Globo vem sofrendo com queda na audiência e o atual folhetim das nove raramente passa 22 pontos.

Sendo assim, Roberto Carlos já teria recebido a pior informação de que Um Lugar Ao Sol está tendo uma queda Ibope. E isso pode causar um impacto diretamente no show de fim de anos, ainda que o especial seja inédito. E reúna várias estrelas da música como Sandy, Zezé Di Camargo e Luciano, Ivete Sangalo e companhia.

Para poder entender, ao longo dos últimos anos o Especial Roberto Carlos já vem enfrentando com os índices de audiência. Dessa forma, o último show do Rei com status de fenômeno aconteceu há quatro anos, em 2017. Depois de O Outro Lado do Paraíso- a atração registrou 35 pontos e o show marcou 31 pontos no Ibope.

ESPETÁCULO NA GLOBO FEITO PELO ROBERTO CARLOS PODE SOFRER COM INDICIE DE AUDIÊNCIA

Além disso, no ano seguinte, o espetáculo foi ao ar depois da novela O Sétimo Guardião fracassar e registrar apenas 21 pontos. Em 2019, no entanto, a queda da audiência foi maior quando o Roberto Carlos registrou apenas 17,5 pontos para a Globo, sendo a pior audiência ao longo de 4 décadas do especial.

De acordo com os dados do NTV, a média de Um Lugar ao Sol às quartas-feiras na Grande São Paulo é de 23,3 pontos. E a possibilidade é que o especial deste ano registre um ibope abaixo da média de 20 pontos na comparação com os anos anteriores e próximo ao de 2016.