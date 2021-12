Ronaldo compra Cruzeiro, São Paulo quer Rafinha e Flu desiste de Rodinei no resumão da Central

Após a resposta de Cavani, o Corinthians passou a procurar no mercado do Brasil e no Exterior para encontrar um camisa 9. O uruguaio só definirá o próprio futuro em janeiro, mas o Timão decidiu não esperar. Caso não encontre um centroavante até o prazo, pode retomar as conversas com o estrangeiro.

Reuniões do Flamengo