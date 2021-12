Saiba como foi a discussão em que Bacci e Safadão cortaram relações

Luiz Bacci e Wesley Safadão cortaram as relações após o âncora do Cidade Alerta ter detonado o cantor por ter convidado DJ Ivis para o seu show durante o Garota VIP, em São Paulo, no último final de semana. Ivis é acusado de tentativa de homicídio contra a ex-mulher Pamella Holanda. O produtor foi solto em 22 de outubro, depois de ficar mais de três meses detido no presídio de segurança máxima Irmã Imelda Lima Pontes, em Itaitinga, no Ceará.

Bacci e Safadão tiveram uma longa conversa após a polêmica, mas o cantor se mostrou irredutível e se negou a pedir desculpas por ter dado palco a Ivis. Bacci sempre foi muito íntimo do cantor e por inúmeras vezes serviu de mentor para Wesley. Mas desta vez parece que nenhum ensinamento do apresentador da Record TV surtiu efeito, mesmo Safadão tendo consciência de que o julgamento do DJ ainda não aconteceu. Durante a conversa, o artista argumentou e afirmou se sentir vítima de perseguição, uma vez que cantores como João Gomes e Tarcísio do Acordeon também deram palco ao ex-presidiário, mas apenas ele está sendo cancelado.