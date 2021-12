Salário do novo Louro José é descoberto; saiba

A morte de Tom Veiga, responsável por dar vida ao eterno Louro José, ainda é um assunto que mexe com muitos telespectadores, principalmente aqueles que são fãs e assistem ao programa “Mais Você”. Desde a saída do fantoche mais querido da televisão brasileira, Ana Maria Braga e sua direção, aos poucos, vão definindo os diversos detalhes a respeito do substituto do papagaio brincalhão.

Embora ainda não tenha batido o martelo e escolhido quem será e como se comportará o novo companheiro de Ana Maria nas manhãs de segunda a sexta-feira futuramente, a alta cúpula da Rede Globo preferiu dar uma pausa nessa etapa e acabou pulando para uma outra. Sendo assim, a emissora dos Marinho já fechou o salário que o novo manipulador vai receber mensalmente para participar da atração diária.

Segundo informações divulgadas durante o programa “A Tarde é Sua”, transmitido nesta sexta-feira (17), o responsável por dar vida ao mais novo mascote da loira, que ainda não tem previsão para estrear na atração comandada por Ana Maria Braga, não receberá, nem de perto, o valor que Tom Veiga ganhava mensalmente para manipular o Louro José diariamente.

Ainda de acordo com a atração apresentada por Sonia Abrão, a pessoa que ficará responsável por dar a vida ao novo companheiro de Ana vai receber “apenas” 10% do salário de Tom. Tendo em vista que Veiga recebia algo em torno dos R$200 mil, o novo manipulador ganhará um valor que chegará próximo aos R$20 mil. Porém, ele poderá aumentar essa quantia caso participe de ações publicitárias.

Vale ressaltar que, recentemente, a jornalista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, revelou que a direção do programa “Mais Você” já tem um projeto pronto para o “novo Louro José” e que diversos detalhes, como testes de modelagem, tom de voz ideal e métodos de manipulação do boneco, já estão em andamento para que em breve a novidade possa ser anunciada pela emissora dos Marinho.

Uma outra dúvida que ainda estava sendo muito especulada na internet é com relação ao novo mascote do “Mais Você”. Ainda de acordo com a colunista, foi definido que o fantoche surgirá como uma espécie de filho de Louro José, ou seja, Ana Maria Braga, que já está fazendo ensaios com o novo companheiro, continuará interagindo de forma descontraída com um papagaio.

A definição sobre o “Novo Louro” já vem sendo analisada cuidadosamente ao longo dos meses, para que nada saia do planejado e dê errado quando fosse executado. Chegou-se a especular que o mascote não ganharia uma nova versão, sendo substituído por alguns jornalistas que iriam interagir com Ana Maria Braga durante a atração. Porém, a ideia não foi para frente e o papagaio mantido.