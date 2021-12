Sandy, após confirmar fim, se depara com marido expondo tudo o que pensa de Xororó

Recentemente, o marido de Sandy, Lucas Lima, publicou uma brincadeira que fez com a irmã de Junior. Em suma, o músico pediu “nudes” para sua amada, que prontamente lhe deu.

Para quem não se lembra, há alguns meses as redes sociais deram um pane, e só restou o Telegram. Desse modo, Lucas Lima aproveitou o momento para fazer uma cantada à Sandy. Com isso, após pedir nudes, a cantora lhe enviou uma foto mostrando vários tons de batons na cor nude.

Além disso, o artista brincou com a situação ao divulgar a imagem. “Sequelas do apagão de ontem.”

Mas não para por aí! Nem só de diversão vive Sandy e Lucas Lima. Há alguns meses, a cantora anunciou o fim de seu documentário com Junior, “Nossa História”.

O projeto, da Globoplay, traz Sandy & Junior ao longo de todos os anos de carreira. No entanto, no último episódio, pra lá de emocionante, o projeto contou com o show que eles fizeram para mais de 100 mil pessoas. Sandy, por sua vez, fez uma linda homenagem a história dela e seu irmão.

“É muita vida vivida, muita história pra contar… Que sorte eu tenho de ter compartilhado de tantos momentos incríveis ao seu lado. Obrigada por tanto, @junior_lima!! Te amo muito! Obrigada aos nossos fãs queridos que acompanharam e sempre nos deram tanto amor. Foi maravilhoso ter nossa trajetória contada na @tvglobo por sete domingos consecutivos… Semana que vem a gente encerra essa série em grande estilo com a transmissão do show Nossa História”, escreveu a famosa.

Marido de Sandy tem boa relação com sogro

Lucas Lima tem um jeito extremamente brincalhão, e sem engana quem acha que o pai de Sandy, Xororó, não gosta.

Desse modo, recentemente inclusive os dois protagonizaram alguns momentos hilários nas redes sociais. Após tomarem a vacina contra a Covid-19, eles decidiram viajar. Sendo assim, Lucas Lima foi só comemorações e chegou a falar “Ae porr*”, nas redes.