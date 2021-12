Sandy faz desabafo, surpreende após anúncio de fim e doença sem cura: “Universo reduzido”

Sandy virou uma grande estrela musical ao lado do seu irmão Júnior nos anos 2000. Mas, em 2007, os cantores decidiram dar um ponto final na grande dupla.

Contudo, a esposa de Lucas Lima não abandonou os palcos e continuou com sua carreira solo. Além disso, nesta segunda-feira (06), a cantora fez um anúncio muito especial em sua conta do Instagram.

Sandy compartilhou uma imagem de um olho para contar a novidade, que ela lançará uma nova música no dia dez deste mês. Dessa forma, dizia a legenda: “Pre-save do novo single, ‘Universo Reduzido‘ Disponível 10/12″.

Quem conhece Sandy sabe a grande paixão que ela tem pela música. Com mais de vinte anos de carreira, a artista já pensou em dar um fim em sua carreira devido problemas do passado.

Sendo assim, durante uma entrevista ao podcast Sistema Solari, de Felipe Solari, a cantora contou que possui uma doença e não existe cura: a sinusite crônica.

“Sou muito alérgica. Choveu, eu estou espirrando […] Até sofri com isso bastante tempo porque tenho uma sinusite crônica”, iniciou ela. “No fim de 2018, eu sofri tanto que cheguei a me questionar se ia continuar a minha carreira porque me atrapalhava demais. Era pigarro o tempo inteiro”, revelou Sandy.

Aliás, a filha de Xororó revelou que sua doença está controlada aos 37 anos: “Ainda tenho essa condição porque faz parte da minha natureza. É crônico”.

SANDY DIZ QUE ESTÁ BEM MELHOR E NÃO PRETENDE DEIXAR DE CANTAR