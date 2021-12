SBT bate o martelo e decide o que fazer com Ratinho após fim de programa

Já são mais de duas décadas no SBT, trazendo alegria e dando bons índices ao canal com seu programa. Entretanto, a maré não anda tão agradável assim para Ratinho nos últimos tempos, e até boatos de demissão começaram a circular.

Por sua vez, a direção da emissora de Silvio Santos não parece estar nenhum pouco preocupada com a má fase do apresentador no ibope. Em suma, a atração do âncora ocupa a terceira colocação no ranking, ficando atrás da Record e da gigante Rede Globo.

Segundo as informações do site TV Pop, o SBT está esperando apenas A Fazenda 13 chegar ao fim para reerguer sua programação. A rede televisiva do homem do baú acredita que o ‘carro forte’ da concorrente é o reality rural, que deve chegar ao fim na próxima quinta (16).

Assim sendo, o programa do Ratinho e A Praça é Nossa foram as atrações mais prejudicadas no canal de Silvio Santos na guerra por ibope com a Record. Todavia, mesmo com a leve vantagem em alguns horários, o canal do Bispo briga pela vice-liderança nos demais horários com o SBT.

SAÍDA DE RATINHO DO SBT

Diante os rumores da saída do SBT, Ratinho, que já está na emissora há quase 25 anos, enfatizou em uma entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, que só sai de lá se Silvio Santos quiser.

“Isso é conversa fiada, é uma mentira. Inventam muita coisa. Não pretendo sair daqui. Pretendo morrer no SBT. Quero ficar onde estou”, declarou o apresentador.

Apesar da baixa, Ratinho é um dos grandes nomes que ajudaram o canal a se consolidar na audiência. Além disso, o comunicador tem o carinho da família do dono da empresa.