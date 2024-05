‘Serão distribuídos em vários locais’, diz Bocalom sobre comerciantes do Elias Mansour

O prefeito Tião Bocalom, durante evento da entrega das vigas do viaduto da Dias Martins nesta quinta-feira (02), falou sobre a situação dos comerciantes do Mercado Elias Mansour. Eles estão sendo remanejados para o Parque da Maternidade, pois o espaço está sendo reconstruído.

“Vão ser distribuídos em diversos locais, inclusive está tendo uma reunião agora de manhã para finalizar essa questão da distribuição. Estamos buscando atender o máximo possível das reivindicações dos nossos parceiros do mercado. A verdade é que está sendo tratado com bastante transparência e também com muito respeito”, afirmou o prefeito.

Segundo o chefe do executivo municipal, a estimativa da construção do novo mercado será de um ano – ou seja, um ano dos comerciantes fora de onde trabalham:

“Aquele mercado ali já passou por, parece-me, cinco reformas, e infelizmente, não melhorou em nada; ao contrário, fica pior a cada dia. Então, nada melhor do que o que vamos realmente fazer: derrubar, colocar abaixo e erguer um novo prédio, um novo modelo”, disse.

Um novo mercado

A obra deverá ter um orçamento que gira em torno dos R$30 milhões e as obras estão planejadas para iniciar ainda na primeira semana do mês de maio. O prazo para a conclusão é de 12 meses e deverá proporcionar maior conforto para aqueles que utilizam o mercado, com a construção de um estacionamento localizado na área central.

“Um novo modelo que traga mais tranquilidade aos trabalhadores que estão ali, certo? É isso aí, o projeto realmente vai seguir adiante. Nós queremos um mercado que seja motivo de orgulho para nós, as pessoas que vierem visitar Rio Branco. Elas poderão dizer: ‘Vou lá no mercado municipal”, concluiu

O senador Marcio Bittar (UB-AC) anunciou, em Brasília, a liberação de R$ 5 milhões para a construção de uma praça e passeio público às margens do Rio Acre, no bairro da Cadeia Velha, Centro de Rio Branco.

A praça do mercado terá 5 quiosques, 11 jardineiras, 28 bancos, 11 lixeiras, 2 paraciclos e 50 vagas de estacionamento.

Veja fotos do projeto: