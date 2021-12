Sergio Mallandro passa por harmonização facial e resultado divide opiniões na web: “Tá a cara da Gretchen”

“Rá! É a harmonizaçãozinha do Mallandro. Tô novinho, hein? Tô todo ‘nicolascagezinho'”, brincou ele, fazendo referência ao bordão “todo nicolascagezinho” popularizado pelo humorista gaúcho Dianho.

A clínica responsável pelo procedimento também compartilhou vídeos e fotos do antes e depois, mas adiantou que Sergio Mallandro ficou inchado após as intervenções e, por isso, o resultado ainda não é definitivo. Em um dos vídeos compartilhados pelo estabelecimento, o comediante canta Lua de Cristal, da Xuxa, e questiona: “Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonitinho do que eu?”.

“Parabéns. Você ficou super natural”, elogiou uma seguidora. “Alguns anos a menos pra combinar com o astral dessa figura”, comentou outro usuário. “Assuma que o tempo passou! Parem de querer voltar no tempo. Isso só deixa vocês sem identidade”, criticou um terceiro.

Outros seguidores, ainda, divertiram-se com o antes e depois do “rei do yeah yeah”, fazendo comparações. “Tá a cara da Gretchen“, disse um internauta. “Uma mistura de Silvio Brito e Dinho Ouro Preto”, opinou outro. “A cara do Buzz Lightyear”, comparou um terceiro, fazendo referência ao personagem da animação Toy Story.