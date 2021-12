Simone pausa show com Simaria para explicar fora em João Gomes

João Gomes e Simaria tomaram conta das redes sociais nos últimos dias. Isso porque o jovem cantor, de 19 anos, revelou no The Noite que havia paquerado a sertaneja, em vão. No último sábado (18/12), ela abriu o jogo sobre as cantadas e contou por que não aceitou ficar com o garoto.

Tudo começou quando João publicou um corte de sua entrevista no programa de Danilo Gentili no Instagram. Ele contou que investiu na morena durante uma festa. "Passei a noite todinha paquerando ela, chamando para dançar, para, quando chegar depois, ela dizer: 'Meu filho, eu vejo você como um menino'. Aí, eu desisti", contou ele. Neste sábado, a Simaria também tocou no assunto. A sertaneja pausou um show em São Paulo, que também contava com a presença de Simone, e explicou a situação. "Vou fazer 40 anos no ano que vem. O João tem 19 anos. Eu podia ser mãe dele", lembrou, em um vídeo publicado no Instagram Central da Fama. Simaria, segundo ela, está livre, leve e plena após ter terminado o casamento de 14 anos, com o espanhol Vicente Escrig. O relacionamento gerou os dois filhos do casal, Giovanna e Pawel. No início de dezembro, o cantor mostrou uma declaração que havia feito para Maísa em agosto de 2017. "Ei, Maisa, sei que já passou do tempo de te dizer, mas eu sou a fim desde os tempos de Bom Dia e Companhia. Beijos, te amo", dizia a mensagem que vazou quando ele mostrava um elogio feito pela apresentadora após um show.