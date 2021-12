Só 10 minutos de corrida já aumentam a atividade cerebral, diz estudo

Pesquisadores japoneses da Universidade de Tsukuba descobriram que apenas 10 minutos de corrida são suficientes para melhorar a função cognitiva e o humor. Estudos anteriores já haviam comprovado os benefícios da atividade para a saúde física, mas esse levantamento é um dos primeiros a mapear as consequências da corrida no cérebro.

Os cientistas observaram o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que está associada ao humor, pensamento e às ações. Poucos minutos da prática foram suficientes para aumentar o fluxo sanguíneo da região, indicando maior atividade cerebral. Segundo os pesquisadores, o movimento coordenado obrigatório para a corrida é bastante eficiente em dar trabalho ao cérebro.

“Considerando a dificuldade de controle requerida para controlar o equilíbrio, movimento e propulsão durante a corrida, é lógico que teríamos um aumento da atividade neural no córtex pré-frontal e que outras funções da região iriam se beneficiar”, explicou o professor de bioquímica Hideaki Soya, ao site da universidade.

Um total de 26 pessoas participou do estudo – eles tiveram de ser testados em descanso e após 10 minutos de corrida. Depois do exercício, os cientistas perceberam aumento na rapidez de reação aos testes e melhoria do humor.

O objetivo da pesquisa é, no futuro, comparar a ação do exercício à de medicamentos e, potencialmente, usar os efeitos da corrida em remédios para tratar desordens de humor. A pesquisa foi publicada na revista científica Scientific Reports.