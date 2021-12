Sthé não mostra felicidade ao ver fotos de casamento de Dynho com Mirella

Quando Dayane Mello bateu no peito e disse que Sthé e Dynho Alves não passavam de amigos em A Fazenda 13, causou a maior polêmica nas redes sociais com os fãs que acompanham o reality rural.

É que para muitos internautas, eles são mais que apenas bons amigos de confinamento.

Agora, surgiu mais uma cena para a galera da internet começar a comentar sobre a relação de “amizade” dos dois. Quando Dynho Alves mostrou à Sthé, fotos dele, do casamento com MC Mirella, gerou um clima de ciúme e saia justa para a influenciadora. Ela não fez nenhuma cara de felicidade pelo casamento do “amigo”.

A cena, que dura poucos segundos, foi postada por uma fã do reality. Confira!

Mirella se manifesta após pouco caso de Sthé, com fotos de seu casamento com Dynho Alves

A cantora Mirella não ficou calada diante da repercussão da cena a qual Sthé mostra um certo “desprezo” com as fotos do casamento dela com Dynho. Ela disse que foi tão atacada apenas por ter enxergado tudo cedo.

“O tanto que me atacaram simplesmente por ter enxergado cedo tudo isso. Hoje ver uma pessoa olhando pra uma foto minha com um olhar de desprezo, raiva, nojo. Como se sente as pessoas que falaram que eu era doida?”, questiona a MC aos seus seguidores.

Ainda, no Twitter, decepcionada, ela disse que o tempo é resposta pra as coisas. “O tempo é a resposta pra tudo!”, disparou a cantora.