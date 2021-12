Tadeu Schmidt e Boninho visitam a casa do Big Brother Brasil 22

No vídeo, Boninho deu as boas vindas para o apresentador. “Olha quem veio visitar a obra da casa! Tadeu está pronto para a gente trabalhar!”, disse. Na legenda, escreveu: “Estamos cuidado de tudo, mas paramos para receber o dono da casa do BBB, Tadeu Schmidt, com nosso diretor Rodrigo Dourado”.