Tays Reis anuncia gravidez e posa com Biel em festa. Veja as fotos!

Vem novo baby por aí! Tays Reis e Biel, que se tornaram um casal após a participação dos dois em “A Fazenda 12”, revelaram que logo mais formarão uma família. O anúncio veio na noite desta terça-feira, 21 de dezembro, através do Instagram da cantora, no qual publicou um vídeo de um exame de ultrassom, confirmando a gravidez. Na legenda, Tays ainda aproveitou para escrever um textinho.

“Eu sempre soube que você seria o pai do meu filho, como sempre soube que ele viria na hora certa, na hora que papai do céu desse a benção!”, começou a artista

Além disso, ela também aproveitou a publicação para falar sobre os rumores constantes que estavam espalhando sobre uma possível gravidez, e enfatizou que sempre pensou em falar abertamente com seus seguidores sobre o assunto caso fosse verdade. “Em meio a tantas especulações e afirmações de terceiros, eu sempre deixei claro que quando meu baby viesse eu mesma viria falar com vocês, porque essa notícia é tão especial e tão mágica que até as palavras fogem…”

“Biel nosso neném tá chegando mozão, e coloquei de fundo a música que fez para mim, sei que não era pra sair assim, mas não há momento mais especial que esse! Daqui pra frente ao amor e, muito amor, por essa nova fase da nossa vida, que eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo mal que foi lançado em nossas vidas! Vem baby! Papai, mamãe e sua família te espera pra te amar muito!”, declarou Tays, finalizando.