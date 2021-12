Tiago Leifert se pronuncia após polêmica envolvendo Ícaro Silva e posta vídeo detonando

Após a polêmica envolvendo Tiago Leifert e Ícaro Silva, o ex-apresentador do BBB usou as redes sociais nesta segunda-feira (27) para se pronunciar sobre o assunto. O ator fez um comentário negativo sobre o reality show e recebeu uma resposta de Leifert.

Tiago contou que ele e a família estão sendo criticados. E que ele nunca fez isso com ninguém. O famoso disse que levaram sua fala para outro contexto e que o ator citou seu nome.

“Acho que vocês já devem estar de saco cheio do assunto, talvez não queiram assistir esse vídeo, tudo bem, não tem problema. Eu demorei mesmo para vir aqui, acho que perdi o timing [tempo] do assunto. Mas é que esses últimos dias foram importantes para esfriar a temperatura. E para eu me acalmar também porque eu achei que eu tinha escrito algo super óbvio, uma constatação simples até de como as coisas funcionam. Mas o que eu disse foi jogado para um lugar que não é meu, catapultado para lugares que eu desconheço e não foi o que eu falei. E vocês que me seguem sabem que não foi o que eu falei”, assim, iniciou ele.

“Eu fui atacado por causa da minha religião, fui atacado por causa da minha família e eu não fiz isso em nenhum momento. Eu não ataquei a família de ninguém, eu não ataquei a índole de ninguém… Não ataquei a trajetória de ninguém, não fiz isso em nenhum momento, minha postagem está lá, é só…”.

TIAGO LEIFERT FALA SOBRE ATAQUES QUE VEM RECEBENDO APÓS POLÊMICA

“E por último nesse delírio que aconteceu nos últimos dias. No último parágrafo de uma carta escrita para mim, tripudiam, ironizam um problema pelo qual estou passando que nem eu estou preparado para falar”, continuou Tiago Leifert.

“Aquilo me tirou de um jeito que eu pensei que não fosse possível depois de tantos anos trabalhando na mídia. Eu achei que não iam conseguir, mas realmente eu parei de enxergar tudo e eu fiquei muito transtornado com aquela última parte, então eu vou ignorar por agora e vou ignorar os ataques ao meu pai, a minha família”, disse o ex-global que saiu da Globo para ficar próximo à família