Ticiane Pinheiro se choca com presente de Ana Hickmann: ‘Todo meu salário’

Ticiane Pinheiro foi surpreendida por Ana Hickmann no Família Record. Na segunda-feira (20), alguns famosos da emissora se reuniram para a troca de presentes do amigo secreto, e a mulher de César Tralli foi tirada pela apresentadora. Após as duas trocarem declarações, Ticiane ficou chocada ao abrir a caixa.

“Gente! Que coisa mais linda. Nossa, que lindo, amiga. Meu Deus, todo o meu salário está nesse sapato. Ana rica! Arrasou no meu presente”, afirmou a filha de Helô Pinheiro. Ela ainda ganhou um cartão com outra surpresa.

“[…] Toda princesa merece uma noite romântica ao lado de seu príncipe. Além das sandálias, eu quero presentear você e o César com um jantar romântico. Vocês escolhem o local. Te amo”, leu Ticiane.

O modelo escolhido por Ana foi um Vicky Shimmer Sandal, desenhado pelo designer Alexandre Birman. No site da marca, o par custa R$ 2.290. A descrição do produto diz que ele possui solado de couro italiano e salto alto forrado em tecido suede.

Antes de revelar a amiga secreta, Ana contou da situação delicada que vivia ano passado, por conta da luta de seu marido, Alexandre Correa, contra o câncer. A apresentadora do Hoje em Dia recebeu na época uma caixa de brigadeiros de Ticiane com uma mensagem que a deixou emocionada.

“Toda vez que eu chegava no estúdio, em momento nenhum eu chegava de cabeça baixa. Eu tenho muita sorte de ter encontrado grandes amigos, que sempre estiveram ao lado… Por uma palavra, um instante, uma caixa de brigadeiros quando eu precisava”, chorou a modelo.