Vaza mais um nude de jogador do Palmeiras

Parece que os jogadores do Palmeiras precisam tomar muito cuidado quando estiveram no vestiário. Depois de vazar um clique do atacante Rony sem calção na final da Libertadores contra o Flamengo no último sábado (27), em Montevidéu, outro jogador foi flagado com as partes íntimas de fora: o goleiro Weverton.

Assim como seu colega de time, Weverton nem percebeu que estava sendo filmado e, por isso, ficou alguns minutos ajeitando a camisa sem ligar muito para o bermudão no meio das pernas.

Aliás, esses últimos dias foram complicados para o jogador discreto como Weverton. Ele teve seu nome envolvido em uma polêmica com Paulo Betti. O ator fez duras críticas ao atleta por ter falado sobre sua relação com Deus no final da partida contra o Flamengo em uma entrevista.

”O discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo, aquela falação sobre Deus quando devia estar comemorando, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo, me fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava no Maraca e depois ia matar a moça e jogar pros cães. Explica muito o Brasil”, escreveu Paulo Betti em suas redes sociais. Ele comparou Weverton a Bruno, que foi julgado e condenado pela morte da ex-namorada Eliza Samudio, em 2010

Weverton respondeu ao ator da Globo.”‘Eu tenho mágoa zero. Eu o perdoo por aquilo que ele falou. Acho que ele não deveria fazer aquela comparação, mas amo a pessoa dele, porque acho que é isso que Jesus faria, amar o próximo independente do erro dele. Ele sabe que errou. Se ele estivesse na minha frente hoje, eu diria que não foi nada, faz parte, vamos em frente, porque acho que as pessoas deviam ser assim. A gente erra também, somos seres humanos”.