Veja a lista de vencedores e os homenageados do Prêmio Multishow 2021

Marília concorria ao troféu ao lado de Iza, Ivete Sangalo, Luísa Sonza e Anitta. No entanto, após sua morte trágica, as cantoras concordaram que o prêmio deveria ser dela.

Ruth Moreira e João Gustavo, mãe e irmão de Marília, e Wander Oliveira, empresário da cantora, foram os responsáveis por subir ao palco e receber o troféu em nome da artista.

“É motivo de muita honra estar aqui representando a minha filha hoje. Agradecer pelo carinho de todos vocês, o carinho do Brasil e do mundo com ela, com a gente, pelas orações. A gente segue forte porque nós podemos compartilhar essa dor com vocês. E dedicar esse prêmio ao rebanho de fãs, que ela sempre amou e a gente ainda ama”, afirmou Ruth.

“A Marília queria ver todo mundo feliz. Todos que estão aqui hoje, tenho certeza que puderam dividir um pouco alguma experiência com a Marília, algum ensinamento, e sei que você guardam isso no coração”, completou João Gustavo, que também é cantor sertanejo.

Além de Marília, também foram homenageados nomes como Paulo Gustavo, que morreu em maio vítima da Covid-19, e Cássia Eller. Chico, filho da artista, cantou a música Mãe no evento, marcando os 20 anos de morte da cantora.

Veja a lista de indicados: