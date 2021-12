‘Vejo todos’, diz Rodrigo Lombardi sobre nudes de homens que recebe

O ator Rodrigo Lombardi foi o convidado do programa de Tata Werneck da noite da última quarta-feira (1), e falou entre outros assuntos, sobre o assédio do público que recebe nas redes sociais. A apresentadora do Lady Night quis saber se o ator recebe nudes dos fãs: “As pessoas são realmente muito apaixonadas! você recebe muitos nudes?”, perguntou a esposa de Rafa Vitti.

Rodrigo Lombardi sem hesitar respondeu: “De homem e mulher! Na verdade, LGBTQIA+, teve uma entrevista que eu dei e falei assim: ‘Recebo nudes e vejo todos’, desde então, chove!”., contou o ator revelando que recebe ainda mais fotos após ter assumido que vê a todas que recebe. Tata Werneck então quis saber se o galã responde às fotos picantes dos admiradores: “Não, não respondo porque a visão não seria tão bacana!”, brincou o intérprete de Alex, em ‘Verdades Secretas’.

A apresentadora do Multishow quis saber também se na intimidade, Rodrigo Lombardi costuma mandar fotos picantes para apimentar a relação e o famoso respondeu: “Não, morro de medo dessas coisas!”. “Meu nude também dá medo sabia? Muita gente falece depois que assiste”, rebateu com seu tom bem-humorado de sempre, a comandante do “Lady Night”.



No mesmo bate-papo com a apresentadora do Multishow, Rodrigo Lombardi conseguiu levar Tata Werneck às lágrimas ao relembrar atitude que tomou ao conhecer pela primeira vez a mãe da pequena Clara Maria assim que a humorista chegou na Globo: “Eu queria te dizer que eu estava com muito medo de vir aqui porque eu acho você tão genial. Você não vai lembrar disso, mas uma vez você estava na praça de alimentação, tinha acabo de chegar da MTV”, iniciou dizendo o galã da Globo.

Eu falei ‘eu gosto muito do seu trabalho, você é genial’. Você não precisa na verdade de nada disso aqui, você só precisa de você. Você em qualquer lugar é um espetáculo” elogiou Rodrigo Lombardi. “Muito obrigada, eu fico muito emocionada”, agradeceu comovida Tata Werneck.

Tata Werneck relembra romance com Tiago Iorc:

A apresentadora Tata Werneck relembrou durante o episódio de seu programa de entrevistas no Multishow exibido na noite dessa segunda-feira (29), um romance com o cantor Tiago Iorc. Tudo começou quando a ex-BBB Juliette Freire, que era a convidada daquele episódio do “Lady Night”, revelou que tinha um “crush” no músico entregando também que Tata Werneck já havia namorado com ele:

“Tem um que tu pegou e eu queria muito, mas ele não me respondeu, posso falar?”, perguntou a campeã do BBB21. “Pode!”, respondeu sem pestanejar a apresentadora do Multishow. “O Tiago Iorc! Tu namorou com ele Tata, abre o jogo!”. Com suas tiradas rápidas, a esposa de Rafa Vitti não fugiu do assunto e assumiu romance com o cantor de MPB: “Foi um dia, uma quinta-feira que eu estava em jejum”, brincou a mãe de Clara Maria.

Juliette complementou: “Pois é, eu mandei: ‘Oi sumido!’ se ele estiver namorando me perdoe, eu não sabia! Nunca me respondeu até hoje”, lamentou a famosa. Tata Werneck com seu humor sarcástico seguiu falando sobre Tiago Iorc e contou uma intimidade sobre o cantor em tom bem-humorado: “Mas é bom ali sabia? Alí é legal! Ele é sensível tá? Ele te come, chora e toca violão, eu gostei!”, disse Tata arrancando gargalhadas de Juliette Freire.