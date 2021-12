Versace de R$ 10 mil e mais: saiba o que irmã de Neymar doou em bazar

Rafaella doou nada mais, nada menos, do que um par de tênis Versace avaliado em R$ 10 mil, um par de tênis Stella Mccartney de R$ 8 mil, uma bolsa Moschino de R$ 8 mil e outra da Carolina Herrera, na bagatela de R$ 18 mil. Outro item valioso foi o famoso terno vermelho, da Dolce & Gabbana, que Neymar usou em sua festa de aniversário de 27 anos, em Paris, no ano de 2019. O lookinho do craque valia R$ 16 mi, e totalizou mais de R$50 mil em doações ao bazar.

Todo o valor arrecadado será doado a instituições, entre elas a Fundação Amor Horizontal e a Instituição Pequeno Príncipe. Todo o valor arrecadado será doado a instituições, entre elas a Fundação Amor Horizontal e a Instituição Pequeno Príncipe.