Victor Igoh sobre ex-noiva, Sthe Matos: “Óbvio que vou encontrá-la!”

Victor afirmou que está na capital paulista a trabalho, salientou que não acompanha o programa da RecordTV e disse não estar a par do cronograma do encerramento da atração. “Me mandaram um vídeo da mãe do Rico dizendo que queria me conhecer e que estávamos no mesmo local. Eu não estou aqui para ir em final, em reality, nada disso! Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem sabia que hoje era essa situação toda”, disse, com ar de surpresa.

Nossa reportagem, então, quis saber se o influencer pretende encontrar a ex-noiva, que corre o risco de deixar a disputa por R$ 1,5 milhão logo mais. Mais uma vez, uma resposta firme: "Óbvio que vou encontrá-la. Existe toda uma situação, que envolve família, que envolve filhos, etc. Encontrá-la é uma atitude de hombridade. E eu não tenho nenhum tipo de mágoa ou de raiva dela por nada".