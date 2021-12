VÍDEO! Conheça o interior da mansão de Deolane Bezerra, em São Paulo

A advogada Deolane Bezerra vai morar em uma mansão no bairro do Alphaville, uma região nobre da grande São Paulo. A viúva de MC Kevin sairá de um apartamento e passará a desfrutar de muito espaço no novo imóvel.

Carreira de cantora

Deolane deu início a sua carreira de cantora, com o clipe “Meu Menino”.

Ela ainda realizou um evento, chamado “Baile da Doutora”, que contou com shows do grupo Pixote, de MC Livinho e de MC Davi, um dos donos do hit “Bipolar”, — que fez, a viúva de MC Kevin viralizar na internet com um remix do verso “vai se tratar, garota”.

A Doutora Deolane já se declarou ao funkeiro: “Kevin, eu te amo, você sabe o quanto. E eu sei o quanto você está feliz por mim”.

A música da agora famosa, é uma homenagem a MC Kevin.