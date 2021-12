Virgínia Fonseca choca fãs com antes e depois da fama

Virgínia Fonseca foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter após seu antes e depois da fama viralizar. Um vídeo com imagens da influencer no início de seu canal no YouTube, quando tinha 17, foram comparadas com imagens atuais. Atualmente, Virgínia tem 22 anos e é mãe de Maria Alice, fruto do seu relacionamento com o cantor Zé Felipe.

“Chocado com essa transformação da Virgínia”, comentou um usuário do Instagram, em resposta a um post. “O que o dinheiro não faz, né? Essa é a mudança que eu queria”, disse outra. Adepta dos procedimentos estéticos, Virgínia já fez preenchimento labial, gengivoplastia, harmonização facial, lipoaspiração e lipo LAD. Recentemente, a influencer comentou que tem o desejo de engravidar novamente. “Só que como quero engravidar, eu nem vou repor [o chip anticoncepcional]. Vou deixar assim e é isso. Segue o baile!”.