Virgínia Fonseca já planeja nova gravidez

Na conversa com nossa reportagem, Virgínia revelou os planos para aumentar a família com Zé Felipe: “Vou me casar na igreja em março, se Deus quiser. Aí, na lua de mel, pretendo já começar a tentar”.

Virgínia Fonseca e Zé Felipe estão juntos desde junho de 2020. Em março de 2021, os dois disseram “sim” em uma cerimônia discreta, on-line. Por conta da pandemia, não houve festa, apenas um jantar na casa de dois padrinhos. Em maio, os dois se tornaram pais de Maria Alice.