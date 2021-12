“Vocês me engravidam todo ano”, diz Rihanna após boatos

Como falamos por aqui, nos últimos dias, boatos de que Rihanna estaria grávida do rapper A$AP Rocky, tomaram conta da web. Segundo o site MTO News, responsável por divulgar a informação, fontes afirmaram a gravidez da artista.

No entanto, nesta quarta (1), Riri fez questão de negar tais rumores e especulações em bom tom. “Vocês me engravidam todo ano”, disse em resposta a um fã que a cantora segue no Instagram. Por lá, ele enviou uma DM perguntando se poderia ir no chá de bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jen (@mis.jaye)

“Haha! Para! Você não veio nos 10 primeiros chás-de-bebê! Vocês me engravidam todo ano, caramba! lol”, ironizou a cantora diante do que a mídia americana divulgou, especialmente após a sua participação em uma cerimônia solene para ser coronada a heroína nacional de Barbados, seu país natal.

O vestido laranja, escolhido por Riri para o momento tão importante, deixava suas curvas à mostra e aí a especulação de que ela estaria querendo esconder a barriguinha.