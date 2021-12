Wanessa Camargo abre o jogo e revela o que a fez se reaproximar de Zezé Di Camargo

O documentário trará um papo de Zezé com a filha sobre os problemas de voz que ele já enfrentou. Ademais, com um olhar íntimo sobre a família, a produção irá mostrar a rotina do clã na fazenda que possuem no interior de Goiás.

“A gente tem a ideia de que nossos filhos nunca crescem. Aí, eu me deparo com minhas crianças cuidando de outras crianças. É interessante observar esse ciclo da vida”, completou o irmão de Luciano .

“Traços que eu achava que eram da minha personalidade, do meu jeito de ser, enxerguei também nele. Até coisas que eu criticava no meu pai, percebi que faço igual”, refletiu.

Wanessa Camargo , que costuma ser bastante reservada na vida pessoal, abriu o jogo em entrevista ao jornal Extra e revelou que está mais próxima do que nunca do pai, Zezé Di Camargo .

