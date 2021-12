“A Thaylise é uma parada engraçada. Ela é ex do Vitão que namorou a Luísa em meio a toda essa polêmica. E, como éramos ‘os ex dos ex’, nos aproximamos e conversávamos sobre nossos momentos. E aconteceu que viramos melhores amigos e temos uma amizade muito boa e leve”, escreveu Whindersson no livro.

O humorista disse que a ex de Vitão o apoia quando ele está com problemas e elogiou o jeito “conselheira” de Thaylise. “Mesmo longe, estamos sempre alinhados um com o outro. Somos parceiros, assim como irmãos. Eu acho que o tempo de alguém é algo muito importante e ela me dá muito do tempo dela quando eu estou com algum problema, meio reflexivo e preciso de apoio”, completou.