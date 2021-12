William Bonner assume sofrimento e Fátima Bernardes escancara relação com o âncora, após 5 anos

Ex-marido de Fátima Bernardes, William Bonner quebrou o silêncio e falou abertamente sobre o que sofre no Jornal Nacional. Desse modo, ele disse que sua maior dificuldade é controlar os sentimentos na bancada, principalmente quando é pra dar uma notícia ruim.

“Quando eu sabia que iria reagir mal a uma notícia muito triste, por exemplo, como eu sou muito emotivo e muito transparente, eu colocava a página seguinte para a minha parceira [Renata Vasconcellos]”, assim, contou o âncora do JN.

“Só tem um sentimento que é difícil de disfarçar. É a indignação. Como editor do jornal, eu sei qual é o conteúdo e sei o que eu vou ver. Mas quando eu revejo, na dinâmica da apresentação do programa, bate diferente e a expressão de indignação é incontrolável”, continuou.

“Eu tento, mas eu nem sempre consigo. Eu sei também que nos dias que eu não consigo, quem está em casa, reagiu da mesma forma. Isso me tranquiliza um pouco”, acrescentou William Bonner enquanto conversava com Serginho Groisman, no Altas Horas.

FÁTIMA BERNARDES FALA SOBRE SUA RELAÇÃO COM WILLIAM BONNER

Sempre discreta, a apresentadora do ‘Encontro’, Fátima Bernardes decidiu abrir o jogo e falar sobre um assunto que os internautas tem bastante interesse, que é a sua relação com William Bonner.

Durante entrevista ao Jornal de Pernambuco, Fátima explicou. “É um contato natural de duas pessoas que ficaram amigas depois de 26 anos de casamento”, disse ela.

Fátima Bernardes ainda falou sobre a festa da redação. Além, de contar que foi um momento feliz ao rever os ex-colegas. “Foi bom rever tudo que fiz naquele momento. Trabalhei por 25 anos no jornalismo e, quando saí para fazer o Encontro, perdi o contato diário com os colegas da redação. Então, poder rever essas pessoas em um momento de festa é muito bom”, contou