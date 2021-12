Zezé Di Camargo, após 30 anos de carreira, detona Luciano e diz que história dele é maior que a do irmão

Recentemente, a Netflix lançou o documentário “É o Amor”, estrelada por Wanessa e seu pai, o cantor Zezé Di Camargo, dupla de Luciano. A produção acompanha a vida da família e aborda temas delicados, como o fim do casamento entre o cantor e Zilu Godoy.

No entanto, em determinado momento, o cantor falou sobre seu irmão, Luciano. “Não é porque a gente canta junto que tem que andar juntos, que as minhas férias têm que ser com as dele. Chega uma hora que precisa dar um respiro um para o outro. Eu ralei muito para chegar onde eu cheguei, é uma conquista minha, que eu acho que veio antes dele”.