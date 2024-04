Qual será o impacto para o mercado de shows com o fim do Buteco de Gusttavo Lima?

No dia 24 de junho de 2015, Gusttavo Lima lançou o seu “Buteco”. Nem em seus maiores sonhos o Embaixador poderia imaginar que aquele projeto se tornaria a mais importante “label” (festival criado por artistas) da história desse país.

Gusttavo mudou a maneira de se fazer show, tudo a partir do seu “Buteco”. Entenda como funcionava no passado: o artista subia ao palco ficava no máximo 2 horas cantando e ia embora para casa, assim como o público.

Brilhantemente, Gusttavo contratava para cada Buteco uns 4 artistas para cantarem antes da entrada triunfal dele. Sabe porque? O público, ao invés de beber apenas as 2 horas dos shows do passado, no Buteco bebiam cerca de 6 a 7 horas ininterruptas. Resumo: o contratante faturava mais no bar do que com os ingressos.